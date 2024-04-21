各家粉絲站出來！5大「追星族必敗周邊」一起應援偶像



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「偶像周邊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大追星族必敗偶像周邊排行。

你是追星族的一員嗎？對許多人而言，追星可說是生活重心之一，看著偶像發光發熱，身為粉絲也能從中獲得能量和動力。而粉絲們對於偶像的崇拜，也帶動了「周邊商品」的商機，究竟在熱衷於追星的迷弟迷妹們心目中，哪些偶像周邊不買不行呢？

購買「專輯」用行動支持自家偶像 蒐齊全套「小卡」粉絲心裡好滿足

▲ 網友熱議TOP5追星族必敗偶像周邊 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「偶像周邊」相關話題的討論，可以發現許多粉絲認為購買「專輯」是對偶像最直接的支持，除了在社群上曬出專輯開箱過程並說道「每次買專最期待的就是打開專輯的那個時候」，也有人提及「（歌曲）網路上聽得到是一回事，買專輯是另外一回事」，指出專輯的收藏與紀念價值別具意義。而由於專輯的銷量也會關係到偶像的活動成績，粉絲也分享看見自家偶像攻佔榜單的心情「對我這種有買專輯的人來說是件超有成就感的事！」。

另外，如今許多專輯中除了CD外還會包含寫真書、偶像小卡等豐富內容，就有網友分享自己為了集齊「全套偶像小卡」，甚至會重複購買同樣的專輯，笑稱「收完整套才感覺圓滿了」。

除了專輯之外，粉絲們對於作為周邊商品販賣的「衣物」反應也十分熱烈，便有網友分享自身觀點如「衣服當成應援物根本CP值超高」，表示有些衣服是由偶像親自參與設計的，穿上之後還有很大的機會可以和偶像「撞衫」，藉由收藏同款穿搭，能夠增加與偶像之間的連結感，引起其他網友共鳴「對…所以每次應援物開賣的時候，衣服都很難搶」、「不求衣服尺寸對、只求買到應援服」，顯示其為許多粉絲渴望入手的周邊之一。

另一方面，每每在偶像舉辦演唱會前夕，社群上關於「手燈」的討論都很容易引起迴響，在許多粉絲心中，在演唱會上高舉手燈、為自己的偶像應援，是最能感受到與偶像之間特殊連結的時刻，也有親身經歷過的網友分享「（演唱會上）大家一起揮舞手燈，形成『燈海』的畫面超級感動」推薦大家親自到現場體會。

不過關於手燈文化，就有網友曾不滿表示「看到有人拿著別團的手燈參加自家偶像的演唱會，覺得很不尊重偶像」引發熱議，部分粉絲認同「沒有手燈的話寧可空手或用螢光棒」，但也有另一派網友提出「只是想揮動一起享受氣氛而已」，相異的觀點掀起論戰。

應援偶像的方式有很多種，有些人在家反覆聽歌、刷MV，有些人則不缺席每場活動、演唱會，親自到現場力挺支持，而無論你用哪種方式表達對偶像的喜愛，在付出時間、心力與金錢的同時也別忘了照顧到自己，量力而為才能讓追星之路變得更長久！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「偶像周邊」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/20~2024/02/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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