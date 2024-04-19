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統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」台南登場！限時6天消費滿額送刮刮卡

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，7-ELEVEN Fresh康橋門市首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，7-ELEVEN Fresh康橋門市首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態。圖／統一企業提供

統一企業集團致力於拓展生活服務平台，秉持創辦人高清愿先生創新求進精神，各關係企業持續探討更好及優化消費者多樣化生活體驗，統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場。7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工攜手相伴，匯聚美食佳飲、美麗服務、美感建築展現未來新零售樣態，更提供消費者體驗全新美好生活。

適逢台南建城400年，統一企業集團特奠基古稱埔羌頭的永康區，費時3年打造新世代複合商場，結合集團主要民生服務，選名「Par K* Avenue」，輔以高聳流線浪形外觀，融合層層波浪綿延交錯的設計，表徵統一集團歷時半世紀多以來的乘風破浪，仍將持續前進千帆，為地區繁榮再盡心力，期使民眾時時愜意漫步於康橋之際，更能享受全新生活體驗。

「Par K* Avenue」由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工一體建物構成占地近1,500坪的新世代複合商場。其中，7-ELEVEN Fresh康橋門市首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，並攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點；更首創全新「星饗Bar」、「星饗堡」等星級美饌提昇大眾對於超商鮮食期待。同時複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品、居家調理、起司專區、全球精品巧克力等，有半數以上商品均為超商首度引進。

康是美深耕社區，以「精緻美學生活館」為理念，將戶外公園綠意與南台灣湛藍天空蜿蜒入內，繽紛花園主題櫃台映入眼簾，與輕柔藍天白雲呼應，國際美妝保養、香水髮品等美麗商品宛如在花園中恣意展演，提高空間愉悅感，更導入藥妝首創健康管理服務與調劑藥局，並設置統一企業食品與聖德科斯專區。

星巴克則以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，由戶外緩緩入內，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品。

統一精工的Smile汽車美容門市以明亮具科技感的設計打造專業洗車空間，秉持「快速」、「亮潔」、「專業」的服務精神，用心呵護每位顧客的愛車。

歡慶「Par K* Avenue」開幕，4月20日至4月25日於「Par K* Avenue」商場內7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工消費滿額888元即贈刮刮卡一張（同日可累贈，限量送完為止），即有機會抽中黃金及OPENPOINT點數等。全台7-ELEVEN門市同慶，於4月19日至4月21日推出全店指定商品使用集團三大支付工具單筆滿額立折活動。

●統一企業集團Par K* Avenue店址 :

7-ELEVEN：台南市永康區東橋八街96號

康是美：台南市永康區東橋八街92號

星巴克：台南市永康區東橋八街90號

統一精工：台南市永康區東橋三路136號

統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，7-ELEVEN Fresh康橋門市首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，並攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，7-ELEVEN Fresh康橋門市首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點類型涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，並攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，統一精工的Smile汽車美容門市以明亮具科技感的設計打造專業洗車空間。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，統一精工的Smile汽車美容門市以明亮具科技感的設計打造專業洗車空間。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，星巴克則以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，星巴克則以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，7-ELEVEN Fresh康橋門市複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品、居家調理、起司專區、全球精品巧克力等，有半數以上商品均為超商首度引進。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，7-ELEVEN Fresh康橋門市複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品、居家調理、起司專區、全球精品巧克力等，有半數以上商品均為超商首度引進。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，星巴克則以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，星巴克則以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，康是美以「精緻美學生活館」為理念，將戶外公園綠意與南台灣湛藍天空蜿蜒入內，更導入藥妝首創健康管理服務與調劑藥局。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，康是美以「精緻美學生活館」為理念，將戶外公園綠意與南台灣湛藍天空蜿蜒入內，更導入藥妝首創健康管理服務與調劑藥局。圖／統一企業提供
統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」4月20日於台南正式登場，7-ELEVEN Fresh康橋門市設有寵物生活專區。圖／統一企業提供
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台南 星巴克 消費者

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