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北流4歲生日...新Live場館8月營運 帶動周遭產值

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北流董事長黃韻玲（中）、執行長梁序倫（左3）及董監事們一起切蛋糕慶祝。圖／台北流行音樂中心提供
北流董事長黃韻玲（中）、執行長梁序倫（左3）及董監事們一起切蛋糕慶祝。圖／台北流行音樂中心提供

台北流行音樂中心慶祝掛牌四周年今天舉辦記者會，北流董事長黃韻玲、執行長梁序倫出席公布北流四年的成績，包含去年超過47萬人次造訪，創造出6億元產值，而外界關注的自籌率，今年達46%，預計明年達5成，最大的任務仍是推動、扶植台灣流行音樂。

四周年的記者會上，現場推出大型的生日蛋糕。黃韻玲感性的說， 2023年北流邁入了新的階段，第二任董監事就任，共同為北流的發展貢獻心力，尤其疫情解封恢復正常作息，讓北流能順利地執行各種規劃，成效顯著。

梁序倫說，2023年北流的人流與經營逐漸步上軌道，其中，文化館常設展觀展人數成長近7成，表演廳全年度觀眾人次達24萬人次，使用率較前年成長6成，去年的檔期為76檔，今年估計會達到82檔。今年Live A、Live B場館於八月營運，能容納1600人和800人，以一周二場推算，會增加6千人次造訪。

財務方面，他說，今年北流的自籌率達到46%，明年預估會達5成，屆時補助部分也能從1.8億元降至1.7億元，同時也扶植培育人才，與國教署合作流行音樂種子教師培訓課程，三年來累積超過1200名教師及學員受惠。

國際交流和培育國內流行音樂，梁序倫說， 2023年陸續啟動國際交流，包括「國際音樂人交換計畫」，以及邀集新加坡、馬來西亞、日韓等地音樂製作人及場館主理人分享國際趨勢的「台北音樂不斷電國際論壇」，今年首度將《唱 我們的歌 流行音樂故事展》移展至美國西雅圖華盛頓大學。

展望未來的五周年，黃韻玲期許北流打造為台灣流行音樂產業重要的國際交流平台，並責成經營團隊以「園區經營」「產業扶植」「人才培育」「國際交流」四大任務為工作主軸持續精進，為台灣流行音樂產業的發展創新與對外輸出，注入源源不絕的能量。

北流董事長黃韻玲期許北流打造為台灣流行音樂產業重要的國際交流平台。圖／台北流行音樂中心提供
北流董事長黃韻玲期許北流打造為台灣流行音樂產業重要的國際交流平台。圖／台北流行音樂中心提供

台北流行音樂中心 記者會 馬來西亞

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