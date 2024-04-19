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北流4歲生日...新Live場館8月營運 帶動周遭產值
台北流行音樂中心慶祝掛牌四周年今天舉辦記者會，北流董事長黃韻玲、執行長梁序倫出席公布北流四年的成績，包含去年超過47萬人次造訪，創造出6億元產值，而外界關注的自籌率，今年達46%，預計明年達5成，最大的任務仍是推動、扶植台灣流行音樂。
四周年的記者會上，現場推出大型的生日蛋糕。黃韻玲感性的說， 2023年北流邁入了新的階段，第二任董監事就任，共同為北流的發展貢獻心力，尤其疫情解封恢復正常作息，讓北流能順利地執行各種規劃，成效顯著。
梁序倫說，2023年北流的人流與經營逐漸步上軌道，其中，文化館常設展觀展人數成長近7成，表演廳全年度觀眾人次達24萬人次，使用率較前年成長6成，去年的檔期為76檔，今年估計會達到82檔。今年Live A、Live B場館於八月營運，能容納1600人和800人，以一周二場推算，會增加6千人次造訪。
財務方面，他說，今年北流的自籌率達到46%，明年預估會達5成，屆時補助部分也能從1.8億元降至1.7億元，同時也扶植培育人才，與國教署合作流行音樂種子教師培訓課程，三年來累積超過1200名教師及學員受惠。
國際交流和培育國內流行音樂，梁序倫說， 2023年陸續啟動國際交流，包括「國際音樂人交換計畫」，以及邀集新加坡、馬來西亞、日韓等地音樂製作人及場館主理人分享國際趨勢的「台北音樂不斷電國際論壇」，今年首度將《唱 我們的歌 流行音樂故事展》移展至美國西雅圖華盛頓大學。
展望未來的五周年，黃韻玲期許北流打造為台灣流行音樂產業重要的國際交流平台，並責成經營團隊以「園區經營」「產業扶植」「人才培育」「國際交流」四大任務為工作主軸持續精進，為台灣流行音樂產業的發展創新與對外輸出，注入源源不絕的能量。
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