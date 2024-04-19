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台鐵聯名綠光劇團推限量鋼盒便當 民眾清晨5點半搶排隊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司與綠光劇團合作《押解》舞台劇聯名推出古早味鋼盒便當，今於台北車站地下一樓台鐵便當台北2號店開賣，當日限量50組。圖／台鐵公司提供
台鐵公司與綠光劇團合作《押解》舞台劇聯名推出古早味鋼盒便當，今於台北車站地下一樓台鐵便當台北2號店開賣，當日限量50組。圖／台鐵公司提供

台鐵公司與綠光劇團合作《押解》舞台劇聯名推出古早味鋼盒便當，今於台北車站地下一樓台鐵便當台北2號店開賣，當日限量50組，每人限購2組，每組售價699元，吸引民眾清晨5點30分就前來排隊，現場另特別販售藍皮列車限定車款周邊商品供民眾收藏，今天上午11點開賣，湧現不少排隊人潮。

古早味鋼盒便當開賣現場今由《押解》唐從聖擔任一日店長開啟序幕，他與台鐵公司副總經理朱來順共同販售限量鋼盒便當，並介紹便當菜色。活動當日購買限定鋼盒便當組的民眾，除獲得加贈的獨家劇中老扒手三翅簽名海報，及《押解》舞台劇購票88折優惠小卡外，還能與演員互動及拍照打卡獲贈品等，現場氣氛熱絡。

台鐵公司表示，感謝綠光劇團的用心，完美復刻60年代旅客在台鐵列車中的生活百態。為讓此劇更貼近當時台鐵的列車狀況，讓民眾可重拾舊時的回憶，台鐵除了提供相關的舞台道具與建議外，董事長杜微更將於5月19日台北國家戲劇院晚場親自客串演出，讓綠光劇團的新劇再次成為民眾注目焦點。

台鐵公司與綠光劇團聯名合作《押解》舞台劇推出限定版「銬得住創世紀」木盒便當，復刻60年代的經典美味，即日起至5月18日在台鐵便當台北站南三門行動餐車、2、3、4號店及板橋店、桃園店販售（售價120元/個），於午、晚餐時段依便當送達各店時間限量開賣。

便當 台鐵 舞台

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