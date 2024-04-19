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抓著專屬自己的幸運！香奈兒推CHANCE香氛皂、輕便香水
「當機會翩然降臨，我將會牢牢抓住。」香奈兒女士相信幸運，更相信真正的機運，需要由自我創造，每個人都會遇到幸運時刻，更要牢牢抓住，當機運來臨，以大膽自信的態度去面對，創造專屬於自我的未來。香奈兒為此推出嶄新用香體驗，推出香奈兒CHANCE幸運之骰香氛皂、以及分別為35ml與150ml的香奈兒CHANCE綠色輕盈香水，將幸運方便隨身攜帶。
每一次機運到來，都可以創造生命中的全新可能，限量的CHANCE幸運之骰香氛皂，為幸運到來時，隨時準備，內含有4入的柔膚皂，佩芳採用CHANCE綠色氣息系列的花香調，有著活潑的柑橘檸檬香調，帶出細膩的茉莉花香，最後的柚木香味，讓肌膚散發優雅氣息。
柔膚皂刻印有CHANCE幸運符碼，包括香奈兒雙C Logo、CHANCE瓶身、四葉草與CHANEL CHANCE等，可以清洗肌膚，更可以搭配香水、柔膚乳霜和隔離髮香霧使用，讓全身散發迷人氣味。
CHANCE綠色輕盈香水則更方便大家使用，35ml容量方便隨身攜帶，隨時帶來好運，150ml可以放在家中日常使用，只要掌握在手，就能開啟無限可能。香氛皂5月3日起於限定櫃點、線上美妝精品店上市，CHANCE綠色輕盈香水兩容量5月3日全櫃點、線上美妝精品店上市。
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