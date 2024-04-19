免費吃帝王蟹！姓名音同「眞、心、謝、禮」任一字

備受消費者喜愛的「王品牛排母親節尋人活動」再次展開，即日起到5/31，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一字或同音字，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份，傳達對媽媽的感「蟹」之情。

5/12母親節即將來臨，王品牛排尋人活動再次展開，活動期間，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，如「珍／貞」、「欣」、「李」等，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。

據內政部2023年發布的全國姓名統計分析，國人女性前十大名字中，「淑貞」佔第6位，有多達2.3萬人，「李」姓也是全台前十大姓氏中的第5大姓氏，均符合「王品牛排」今年尋人目標，即日起開放訂位。