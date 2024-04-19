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免費吃帝王蟹！姓名音同「眞、心、謝、禮」任一字
備受消費者喜愛的「王品牛排母親節尋人活動」再次展開，即日起到5/31，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一字或同音字，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份，傳達對媽媽的感「蟹」之情。
5/12母親節即將來臨，王品牛排尋人活動再次展開，活動期間，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，如「珍／貞」、「欣」、「李」等，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。
據內政部2023年發布的全國姓名統計分析，國人女性前十大名字中，「淑貞」佔第6位，有多達2.3萬人，「李」姓也是全台前十大姓氏中的第5大姓氏，均符合「王品牛排」今年尋人目標，即日起開放訂位。
王品牛排最經典菜色「王品牛小排」，30年來以其軟嫩多汁風味成為品牌代表作，最適合母親節帶爸媽一同享用。饕客口袋名單中還有「黑松露紐約客牛排」，選用濕式熟成紐約客牛排，肉質鮮甜，油脂香煎後滑順富含香氣，淋上白蘭地點綴風味，再搭配濃郁的黑松露片，套餐價格1,790元(10%服務費另計)。
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