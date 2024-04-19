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影／藍皮解憂觀光列車不寂寞 與日本「藍吉野川火車」締結姊妹車

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台鐵公司副總經理劉雙火（左）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二，今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影
台鐵公司副總經理劉雙火（左）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二，今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影

台鐵公司與日本JR四國旅客鐵道兩地同名的松山車站於10年前締結姊妹站，雙方8年前締結友好鐵路協定，為進一步共同推廣觀光列車並增進台日友好交流，台鐵公司副總經理劉雙火和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二，今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。

「藍皮解憂號」是台鐵2020年12月22日由枋寮站開出末班普快車，鐵路環島電氣化後，暫時退出營運整修後再以觀光列車復駛，外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採最原始的「浪漫藍」，為全台唯一沒有空調、可開車窗、有掛電風扇、沒有廣播設備的復古觀光列車，行駛於南迴鐵路，讓旅客輕鬆漫遊於山海之間，經過隧道後，湛藍太平洋近在眼前，復古設計與遊程獲德國IF設計大獎「服務體驗設計獎」，由雄獅旅行社經營。

日本JR四國「藍吉野川觀光小火車」是以日本藍．阿波藍的深淺漸層作為車廂外觀的設計，車頭的「藍」之字搭配德島最具傳統代表的「阿波舞」圖樣，舞之韻律讓整台列車有著優雅質感，列車行駛於德島站─阿波池田站之間，其中有一節採開放式無窗車廂，沿途可觀賞吉野川及德島的鄉土自然風光。

雄獅旅遊總經理王岳聰是台日締結姊妹車的推手，他說，去年到日本搭乘JR四國「藍吉野川觀光小火車」，發現它和台鐵公司的「藍皮解憂號」，皆有各具特色的車廂，共同點為藍色外觀的觀光列車、速度慢，另一特色為「藍皮解憂號」為全車廂可開式車窗，「藍吉野川觀光小火車」其中一節也採開放式無窗車廂，旅客都能深深感受沿途風景的自然風光，

劉雙火和長戸正二都盼透過簽署締結姊妹車，相互推廣進行各種交流活動，提升該兩輛觀光列車的知名度，促進台日之間的鐵道文化交流並帶動雙方鐵道觀光發展，雙方都會在兩地和車廂內推出姊妹車的介紹，帶動藍色懷舊旅遊風。

台鐵公司副總經理劉雙火（右）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二，今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影
台鐵公司副總經理劉雙火（右）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二，今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影
台鐵公司副總經理劉雙火（左八）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二（左九），今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影
台鐵公司副總經理劉雙火（左八）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二（左九），今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影
台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」今天簽署締結姊妹車，藍皮解憂號車廂有藍吉野川觀光小火車的介紹。記者潘欣中／攝影
台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」今天簽署締結姊妹車，藍皮解憂號車廂有藍吉野川觀光小火車的介紹。記者潘欣中／攝影
台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」今天簽署締結姊妹車，藍皮解憂號車廂有藍吉野川觀光小火車的介紹。記者潘欣中／攝影
台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」今天簽署締結姊妹車，藍皮解憂號車廂有藍吉野川觀光小火車的介紹。記者潘欣中／攝影
台鐵公司副總經理劉雙火（左二）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二（右三），今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影
台鐵公司副總經理劉雙火（左二）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二（右三），今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影
台鐵公司副總經理劉雙火（左）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二，今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影
台鐵公司副總經理劉雙火（左）和日本JR四國専務取締役鉄道事業本部長長戸正二，今天上午在枋寮車站簽署台鐵公司「藍皮解憂號」與日本四國「藍吉野川觀光小火車」締結姊妹車。記者潘欣中／攝影

日本 觀光列車 車廂

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