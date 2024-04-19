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迎接422世界地球日！HOLA推出「永續米奇玩偶」響應
4月22日世界地球日，今年以「地球與塑膠」為主題，提倡減塑，為了終結塑膠對於環境的危害，HOLA和樂家居的迪士尼黑標系列，推出「永續米奇玩偶」，枕芯填充選用100%廢棄塑料再生紗，外表拼接軟木布，搭配磁吸式手掌，可以擺出可愛姿勢，藉此呼籲大家關注永續議題。
目前大家周遭，依然有許多塑膠用品，根據統計，台灣2023年回收超過20萬公噸的塑膠容器，為呼籲大家重視回收與相關循環議題，HOLA的永續米奇玩偶，其中枕芯填充選用通過 GRS 4.0認證的聚酯纖維，將廢棄塑料粉碎後，從中拉出紗線，最後產出循環再生的環保回收紗，實踐地球友善，另搭配限定米奇造型標章，以龜背芋造型象徵「健康與痊癒」。
表布選用天然的軟木布，打造顆粒且彈性耐磨的手感，每塊軟木布都有不同紋路，因此每一只玩偶都獨一無二，採用HOLA獨家開發特殊縫線工藝，有著飽滿腮幫以及蓬鬆鼻頭的立體輪廓，單只售價1,990元。
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