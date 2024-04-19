MANGO首家地中海風形象店落腳台南 獻上獨家限定服飾 台北也買不到！

來自西班牙的時尚品牌MANGO選在南台灣的南紡購物中心，打造首家地中海風情形象店，佔地達120坪的店裝，有別過往採用了更多木紋設計，並透過手刷油漆、拱門和圓弧收邊的方式，營造出如家般的溫馨與閒適感。不僅如此，為了這全台首家全新店型，MANGO還特別推出多項台北也買不到的獨家商品，讓人羨慕起在地的消費者。

由於MANGO就誕生在西班牙的巴塞隆納，依循這樣的品牌根基，於是將當地的人文風情元素，從前年開始導入全新店櫃設計，發展出「地中海風情」店裝概念。跟過往店型最大差異就是把木製配條、水磨石效果石材，運用於地板、壁面、天花板與格柵等，延伸出地中海質樸氣息與具生活風味的感受。於是MANGO便把這樣的概念，引入台南南紡購物中心全新店裝中，打造全台首家「地中海風情形象店」，營造一個具有溫暖質感與風格品味的購物空間。

MANGO在台首家地中海風情形象店，有別過往採用了更多木紋設計，並透過手刷油漆、拱門和圓弧收邊的方式，營造出如家般的溫馨與閒適感。圖／MANGO提供

台南全新的地中海風情形象店佔地約120坪，完整呈現MANGO最新女裝服飾與配件鞋款商品，並以約每兩周的節奏陸續上市最新商品，藉以滿足消費者的期待。同時為了跟其他據點區隔，這家形象店還有販售獨家商品，帶給南部消費者更多不一樣的新感受。像是採用高質感面料，搭配獨特設計細節與品味風格元素的全球限量SELECTION系列商品、以及充滿知性且部分帶有晚宴服裝細節的粉色都會系列的圍脖無袖上衣與褲款等。為了慶祝開幕與母親節將至，MANGO從即日起到5月12日，也在南紡店推出滿額現折回饋和滿額贈等活動。

MANGO在台首家地中海風情形象店把木製配條、水磨石效果石材，運用於地板、壁面、天花板與格柵等。圖／MANGO提供

MANGO SELECTION系列細肩帶洋裝，7,490元。圖／MANGO提供

MANGO粉色都會系列圍脖無袖上衣，1,790元。圖／MANGO提供

MANGO SELECTION系列長褲，3,490元。圖／MANGO提供

MANGO SELECTION系列襯衫，3,490元。圖／MANGO提供

MANGO SELECTION系列夾克，4,990元。圖／MANGO提供

MANGO粉色都會系列夾克，4,990元。圖／MANGO提供

MANGO粉色都會系列長褲，3,490元。圖／MANGO提供