烏鴉與貓的宿命決戰！網友熱議「排球少年角色」排行出爐



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「排球少年角色」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的排球少年角色聲量排行。

由古館春一所創作的《排球少年！！》漫畫作品自2012年連載至今受到不少粉絲的喜愛，而近期所推出的劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》接續動漫第四季劇情，烏野高中即將面對亦友亦敵的音駒高中，進行一場「不能重來的比賽」！而在感受這一場烏鴉與貓咪宿命對決時，你是否也好奇網友們都在討論哪一些角色呢？讓我們一同來看看吧！

小太陽「日向翔陽」觸動粉絲內心 網友引頸期盼與「孤爪研磨」宿命對決

▲ 網友熱議 TOP10 排球少年角色 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

在眾多排球少年角色中，最被網友熱議的就是「日向翔陽」。他身為本作的主人公，性格有些天然呆，身高雖不高但跳躍力極佳，因為小時候看到「小巨人」如何在高大身材的排球世界中大顯身手，便毅然決定也要成為那樣的王牌。

不少觀眾被日向翔陽的努力與堅持打動，說道「最觸動我的是翔陽的一句話，要得分，就是沒有捷徑！看似最笨最累的方法，很多時候反而是最好的路徑」，正如同烏野前教練烏養一繫所說：「正因沒有翅膀，所以人們才尋找飛翔的方法」，日向翔陽也用著自己的汗水與毅力鼓舞著粉絲與隊友！

而「孤爪研磨」也受到不少粉絲討論，他是日向翔陽的勁敵與好友，與日向翔陽不同的是，孤爪研磨的性格如貓一般，有些害怕麻煩，但擁有敏銳的觀察、預測能力，許多研磨的粉絲便提到如「研磨在垃圾場篇表現超級精采」、「說到貓就想到研磨」。

另外，還有不少角色獲得網友喜愛的喜愛，如擁有出眾才能但不擅溝通的「影山飛雄」、沉穩冷靜的「黑尾鐵朗」等，即有一票網友說道「影山其實只是不善表達，但內心是柔軟又單純的排球笨蛋啊！」、「（影山）即使被孤立，遇到困難依然向前行，真的很喜歡他」、「好喜歡研磨與黑尾的互動」，在作品裡每位排球少年都是自己故事中的主角，且各有其特色與迷人之處，熱血、刺激的劇情，創下社群熱烈討論。

你喜歡排球少年中哪個角色呢？動漫作品裡所描繪的那些細膩情感與精彩動作場面帶給不少人感動與熱血，聽著球鞋摩擦球場的刮擦聲，看著在僵局氛圍中滴落的無數汗水，球不落地永不放棄，快來一起來見證精彩絕倫的垃圾場決戰吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「排球少年角色」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/09~2024/04/09，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw