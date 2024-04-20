健人必喝！網推8大乳清蛋白口味好喝又營養



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「乳清蛋白口味」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的乳清蛋白口味排行。

在經歷一場艱苦的運動訓練或競賽後，補充蛋白質是修復肌肉的關鍵，而「乳清蛋白」便是許多運動愛好者的首選，不僅能提供高品質的營養，多樣的口味與濃郁的口感更帶來滿滿的享受，成為艱辛訓練後的小確幸。那麼哪些口味與辛勞的汗水尤其是絕配呢？我們本次便針對「乳清蛋白口味」進行觀測，一起來看看網友最愛哪「味」吧！

「水果」口味香香甜甜最受網友喜愛 「巧克力」口味就如一般飲品不易踩雷

▲ 網友熱議 TOP8 乳清蛋白口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「乳清蛋白口味」相關話題的討論，可以發現「水果」類的口味最受熱議，其中又以口味大眾、適合與牛奶搭配的「草莓」、「蘋果」等口味最常被點名。

就有許多人推薦「草莓」、「蘋果牛奶」等口味的高蛋白，說道「（蘋果牛奶）蘋果的味道很香，微微的酸感＋牛奶，整體感覺有點像在喝飲料」，覺得「味道還滿好喝的」。

不過也指出水果口味最大的短處就在於不是新鮮製成的，根據品牌的不同，也可能會有甜度過高、化學味很重等問題，表示若在意或害怕踩雷的話，也可以選擇先購買小包裝的喝喝看，貨比三家再選購。

而「巧克力」也是備受討論的口味之一。不少初購乳清蛋白的民眾，常會在購買前先發文詢問「有推薦哪款好喝嗎？」，並依照「老饕」的推薦做選擇，避免踩雷。

針對這些問題，網友紛紛回覆自己最愛的口味，指出「可可口味，永遠不膩」、「最喜歡喝可可口味，超讚」，還有人推薦可以自己另外加「豆漿或牛奶都超讚」，並解釋「可可超好喝跟巧克力牛奶一樣」，作為一種蛋白質補充品，味道卻與市面上常見的麥芽可可、巧克力牛奶等飲品十分類似，可以在補充必要營養的同時滿足自己的味蕾，十分令人滿足。

此外，還有許多民眾推薦像是「奶茶」、「抹茶」等「茶飲」類口味。許多網友指出，茶飲類的高蛋白，口味通常「好喝順口不會很甜」，也有人分享自己嘗試多種口味的心得，表示自己目前喝過「抹茶、⋯⋯、茉莉奶綠、觀音拿鐵，覺得味道都很好很還原！」，認為茶飲類的乳清蛋白常會有在喝一般飲品的錯覺，較不容易踩到雷。

你平常也有喝乳清蛋白的習慣嗎？對許多人來說，乳清蛋白口味不僅是一種營養補充品，更是一種口感上的慰藉，是追求健康、雕塑良好體態的重要幫手。若你正打算喝喝看高蛋白，但還不知道要買什麼樣的口味的話，不妨參考網友們的推薦，選擇一款合適自己的乳清蛋白口味吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「乳清蛋白口味」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/07~2024/03/07，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw