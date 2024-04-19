台灣振宗藝術團 藝陣展演睛豔日本旅展

台灣振宗藝術團多年來一直致力於推廣傳統藝陣文化，並多次代表台灣觀光帶領藝陣團隊出國展演，將台灣觀光及傳統藝陣文化推廣至各國。今年再次受交通部觀光署及觀光協會邀請出席日本旅展，振宗藝術團帶來新藝陣曲目，以台灣媽祖會及文化部專利創作的神將少女「五營將軍」巡營日本東京，吸引上千人前來體驗獨特的台灣傳統藝陣文化。

本次在東京澀谷區舉辦的日本旅展，日本遊客進入台遊館內約有4000-5000人，共8場次的展演，每場表演座無虛席獲得滿場喝采，演出後日本民眾皆會排隊與五營將軍合照，同時也吸引多家日本媒體到館內參觀及專訪，透過媒體的深入介紹，讓更多日本民眾認識台灣。本次除演出表演外，也將家將臉譜藝術帶到會場，現場規劃家將臉譜彩繪區，日本民眾對於臉譜藝術很好奇，每場總湧入許多民眾報名參加，在這次活動中，也感受到日本民眾對台灣的感謝與關懷，尤其是月初的花蓮地震，日本再次對台灣伸出援手，期盼未來台日皆能一同攜手將兩國的傳統技藝發揚光大。 演出後日本民眾排隊與五營將軍合照。圖／台灣振宗藝術團提供 台灣振宗藝術團也將家將臉譜藝術帶到會場，為民眾服務並傳授繪製技巧。圖／台灣振宗藝術團提供