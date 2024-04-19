Xpark值得去嗎？他嫌「門票貴都在拍水母」 網：台灣沒選擇

image source:翻攝FB／Xpark

文／姜雅馨

Xpark自開幕以來就成為網美、親子旅遊必去景點，在《網路溫度計DailyView》每日調查報導「『全台9大水族館』開放時間、票價一次看！遠雄海洋公園、Xpark、野柳海洋世界等著你」位居排行榜第2名。近日有網友好奇詢問「Xpark水族館值得去嗎？」引發兩派網友熱烈討論。

Xpark值得去嗎？他直言：台灣沒選擇

近日有網友在PTT八卦版上詢問「Xpark水族館值得去嗎？」原PO表示大人門票600元、12歲以上門票430元、4至12歲門票270元，「通常一個家庭去光門票至少就快要兩千，看大家去過的照片好像都在拍水母，Xpark值得花這個錢去嗎？」

對此有人坦言，「給網美拍照打卡的地方」、「如果考量價格，基隆海科館比較便宜，看的東西也不少」、「海科館比較有趣，新的潮境智能館還有復育魚類可以看」、「超無聊，野柳海洋公園的表演都比較好看」、「海生館屌打，那邊只是個拍照的地方而已」、「可以去一次，但展間真的很小，我覺得海生館比較豐富，在這拍照居多，大概2.5小時～3小時可以走完」，還有網友指稱，「對比國外超盤....但台灣沒選擇」、「沒去過可以看看，不值得去第二次」、「平日去比較好，不用人擠人比較值得」、「如果只是以『看展覽』來看是不錯，但以真的水族館來看的話很扣分」。

都市人快速換氛圍紓壓！網讚：約會、帶小孩很方便

面對Xpark到底值不值得一遊，有鄉民出言緩頰，「北部人喜歡水族館的也只能去那裡」、「除非你要跑遠遠的去屏東海生館」、「其實企鵝比較有趣，很多人嫌貴就是了，但維護成本來看，門票600還好」、「就是個交通方便，讓都市人可以快速換個氛圍紓壓的地方，覺得並不差，六百塊跟維護成本比我也覺得並不算貴，海生館當然沒得比，但是你不會想去隨時馬上就到」、「光全程冷氣就值，比起動物園」、「對這些動物有愛就值得」、「很多特別設計的水族箱，小孩很愛」、「海豹跟水母蠻療癒」、「想看超近距離企鵝，很可以」、「可以看到企鵝跟海豹我覺得很不錯」、「久久去一次還OK啊」、「值得啊，疫情沒人去的時候去真的超美的」、「離台北近，精緻，逛完直接去華泰名品城，完美」。

也有人認為Xpark適合情侶約會、帶小孩出門遊玩，「都會的水族館就是約會用的」、「尤其約會去，不是女方出錢他都會玩得非常開心，討好另一半來講很值得」、「約會跟帶小孩都很方便啊」、「遛小孩很值得啊～可以待半天」、「有小孩子可以放電的地方都值得去」、「如果是期待有動物表演的大型水族館就不推薦，如果沒有這樣期待，或是帶著小孩，可以去一次」、「我覺得看一次還不錯，雖然貴了點，但相比一般的海洋館氣氛環境要好不少」。▲網友針對Xpark值不值得去分享優缺點，有人認為以北部地區來說，都市人方便轉換氛圍很紓壓。

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水母打結、空間設計虐待動物？Xpark闢謠：遵守相關法令規範



針對有網友質疑「水母都打結成一團」、「那空間設計根本虐待動物」、「看過很多人分享拍到水母斷手斷腳的照片」，事實上Xpark也曾在2020年作出相關回應，「一間水族館的建立，不僅是把魚放入水槽這麼簡單」，館方強調他們遵守相關法令規範，申請合法動物展演場域，館內缸體設計也經過專業人士考量生物生態規劃、取得相關政府單位認可，完全受政府主管機關督導並隨時接受查核，相關動物福祉與保育均嚴格自審並能接受外界考評。

最後Xpark表示會傾聽大眾聲音，工作人員也都是該領域一時之選，雖然仍有很多需要加強的地方，但未來會持續進步進化、好好照顧這些生物，「期望可以透過水族館建立起親近海洋的管道，逐步發現海洋生物的困境，並在未來一點一滴的累積化成正能量，反饋到自然環境中盡一份心力」。

Xpark近年熱詞有哪些？異業合作最受網友關注

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「Xpark」近一年探索概念，包含桃園景點、華泰名品城、癒見水母、向星空許願、Xpark動物全明星大選、Xrun、調查筆記、COZZI Blu、Fami!ce、嗨嗨蘇打、嗨嗨蘇打霜淇淋等。

Xpark地處華泰名品城附近，近年成為桃園熱門觀光景點，展館內「癒見水母」中的水母萬花筒更是必去打卡熱點，去年暑假期間館方特別推出「Xpark銀河七夕祭」，不僅有吹留裝置擺設、竹燈星空隧道，DIY造型小卡還能向星空許願，此外，Xpark動物全明星大選、「Xrun！」運動會及兒童節贈送學童調查筆記也受到網路熱烈討論。

異業合作部分，Xpark與COZZI Blu和逸飯店桃園館祭出宿海奇遇，讓遊客也能親身體驗夜宿水族館，引發許多藝人、YouTuber、網紅、部落客報名體驗，另與全家便利商店推出「嗨嗨蘇打霜淇淋」，顏色激似彈珠汽水，杯身包裝為Xpark聯名款，同樣吸引不少消費者瘋搶購買。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月17日至2024年04月15日。