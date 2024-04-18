卡地亞2024年靈思湧動女性創業家獎 33得獎人名單出爐

卡地亞（CARTIER）公佈2024年「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」，（Cartier Women's Initiative，簡稱CWI）公布今年11個獎項共33名得獎者，分別代表9個區域獎項和2個主題獎項的各前三名企業。創立17年的CWI今年首次頒予來自秘魯、摩洛哥和越南的女性創業者，每個獎項的一、二、三等獎得獎者將出席於2024年5月22日在大陸深圳舉辦的「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」頒獎典禮，將分別獲得10萬美元、6萬美元和3萬美元的獎金。此外，所有33位得獎人還將獲得量身打造的創業諮詢及指導方案、媒體宣傳、人脈資源及歐洲工商管理學院提供的培訓課程。

卡地亞是最早意識到支持女性創業者重要性的奢侈品牌之一，很早就開始致力於幫助女性充分發揮潛力，建立更包容的社會及推動創變。「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」的創立出於品牌對女性賦能的承諾，發展成為綜合性的領導力項目，不僅專注於獎項，亦著重其伙伴計畫和社群等項目支柱。

「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」創立17年以來，已助力來自66個國家的330位女性創業者，累計提供了950萬美元資金支持得獎者的企業發展。每年得獎人數從2007年的5人增至2024年的33人。該項目建立起由+700多位社群成員組成的強大網絡，覆蓋超過66個國家。根據2023年影響力問卷調查，得獎者中有92%的歷屆得獎人的公司仍在營運。2022年，「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」更進一步與Bene¬cial Returns合作推出一項貸款專案，以進一步提升創業者的影響力，解決今日所有女性創業者面臨的首要挑展：融資。

根據「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」15週年報告，該獎項協助了88%的創業者拓展關係網並提升商業技能，並使得獎者的媒體曝光率增加了78%。得獎也使其提升了在工作中的自信心，66%的得獎者認為他們的商業策略是「伙伴計畫」的成果。對於90%的得獎者而言，「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」項目帶來在更廣闊社群中的歸屬感。

2024年靈思湧動女性創業家獎獲獎者

9個區域獎項

拉丁美洲及加勒比海得獎者：Marlene Molero Suárez、Mercedes Bidart、Isabela Chusid

北美得獎者：Jessica Menon、Julia Taylor、Kyla Bolden

歐洲得獎者：Mira Nameth、Amaia Rodríguez、Laura Harnett

撒哈拉以南非洲法語區得獎者：Victoria Munguti、Jessica Long、Isabelle Kamariza

非洲英語及葡語區得獎者：Titilope Adewusi、Claire van Enk、June Muchuku

中東及北非得獎者：Rania Gaafar、Shahira Yahia、Salma Bougarrani

東亞得獎者：Emily Yu、Jiwon Park、Xintong Du

南亞及中亞得獎者：Ira Guha、Mansi Jain、Marina Tran-Vu

大洋洲得獎者：Alison Harrington、Simran Kaur、Frances Bilbao

2個主題獎項

「科學與技術先鋒獎」得獎者：Ninna Granucci、Lynne Lim、Monika Tomecka

「多元、平等及包容性獎」得獎者：Sadriye Görece、Erica Cole、Akshita Sachdeva