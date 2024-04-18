小粉紅變愛心 Prada母親節推薦粉紅系單品

隨著四月邁入中旬，五月第二周的母親節已然不遠。時尚精品品牌Prada以粉紅色為主題，推出包款、配件、鞋履等粉紅色單品，以輕快的粉嫩色彩，帶給媽媽雀躍收禮好心情。

夢幻的粉色系一向帶給人輕盈、柔美的浪漫聯想，Prada則在不同單品中運用了飽和的秋海棠粉、淡雅的櫻花石粉，別具個性感的漸層撞色灰粉，將是打翻了調色盤般，讓粉色擁有多重面貌，一如母親不僅有母愛、慈祥、和藹，也可以展現更多個性、穿戴可能。

包款中高單價款像是中形皮革肩背包的側邊擁有Prada經典的三角形金屬銘牌，執取輕巧，熱愛幾何風格則也有一只皮革萬用包，結合金屬、皮革兩種鏈帶，同時三角形小包可拆分或組合使用，厚薄由人；另有Re-Nylon再生尼龍、拉菲草編織等豐富材質，其中Re-Edition 1978 Re-Nylon迷你化妝包則僅為21,500元，輕奢、輕鬆入手。