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貴族上身？鳳小岳出席dunhill訂製會 大曬英倫紳士風
從軍裝演變而來、儼然成為今日男士衣櫥裝的「盔甲」，訂製西裝的魅力展現了關於「體面」與「工藝」的多重可能。近日便有dunhill發表了2024春夏訂製西裝體驗活動，並邀請人氣男星鳳小岳出席現身。
麂皮、皮革和喀什米爾毛料，被運用上中性色、大地色調、英式海軍藍、黑色和多樣的英國風格圖像，讓dunhill的2024春夏西服訂製展現了古典的樣貌，但納入了精緻與傳承感。本次活動中並有dunhill的男裝訂製總監、首席裁剪師William Adams首次來台。曾於英國古老訂製工坊Ede & Ravenscroft工作，並曾一度加入Savile Row名店Kilgour，正是William Adams豐富經驗與美學的養成。
出席活動中的鳳小岳並身穿上兩套不同的dunhill西裝造型，其中一套以淺色條紋西裝上衣搭配黑色領帶、長褲，第二套則是成套的條紋灰色西裝與長褲，同時前口袋皆加以口袋巾裝飾，並與William Adams進行親切愉快的交流。
有別於義式西裝通常較為鬆軟的結構，英式西裝通常具有較高的腰線、進而帶來修飾身形比例的效果，同時肩部前片使用帆布建構，營造更為陽剛、但內斂的英國紳士氣息。沙漏形的剪裁將較為貼合身體，同時較低的下領片與服貼得下襬則是英國裁縫的傳統脈絡，讓整體呈現出英式紳士的當代印象：正式而不嚴肅，筆挺、內斂。
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