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SOGO復興館×三小市集 帶來地方風土的老味道新記憶

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自雲林的三小市集攜手23家在地品牌，今日起至4月21日在SOGO復興館9樓展開「春季地域物產展」。圖／SOGO提供
來自雲林的三小市集攜手23家在地品牌，今日起至4月21日在SOGO復興館9樓展開「春季地域物產展」。圖／SOGO提供

來自雲林的三小市集以「小人物、小土地、小滿足」三大精神，與超過120位農家職人合作，長期投入友善農業推動與地方創生，這次攜手23家在地品牌，今日起至4月21日在SOGO復興館9樓展開「春季地域物產展」，響應世界地球日與SOGO永續月，與北部消費者分享來自土地的物產之美。

遠東SOGO董事長黃晴雯指出，從2018年推動ESG永續以來，到今年已連續6年舉辦全台最大規模小農展，至今已經有上百場。鼓勵當地、當令、從產地到餐桌，提供最天然健康的食材，為小農搭建與顧客對話的最後一哩路。同時承襲小農展永續的概念，發揮SOGO通路影響力，不但發現新商機、更帶動全新購物新體驗，也因為透過嚴格的選商與輔導機制培力社創，透過日常的會議、課程、專案，讓內部動起來，從核心業務裡尋求不同的解決方案，攜手利害關係人創造對社創企業友善的生態系，讓遠東SOGO近期獲得ESG社會創新楷模獎。

你心目中的老味道是什麼？來看看在地生產者們如何將傳統好滋味轉譯，這次三小市集帶來「完熟好滋味、慢工出細活、人情味灶咖、古早味甜品、日光元氣飲品、大樹下的茶餘飯後、在地永續送禮」等七大主題，超過百種無添加好物。

有來自雲嘉的農家職人、全台唯二乾蔭釀造醬油場、百年香舖新傳承、布袋廢棄鹽田復曬轉型、傳承五代自然農法農場等翻轉地方產業的故事，也特別邀請到宜蘭「蘭陽原創館」的原民品牌，帶來在地原民食材及物產，由生產者分享介紹自己用心製作與栽培的物產，交流當季當令的飲食，一起從餐桌開始支持在地產業。

這次地方野食力春季地域物產展，展場設計為永續循環策展，使用可100%回收瓦愣紙板取代傳統塑膠珍珠板，紙板更將回收作為使用三小市集農家宅配箱使用，減少一次性廢棄物。

展場每日更有「手作豆腐、本土可可果全利用、葛鬱金涼糕、春梅釀味噌、百年製香」等系列體驗課程及飲食文化講座共12場次，可至SOGO百貨復興館官網查看最新報名資訊。此外，市集全場消費滿2,000元至5,000元，即可參加「野食力摸彩」活動，有機會獲得萃山尋得獎「蜜蘋果酒」、鵝舖子「滴鵝精」、筍友部落「滷香醬筍蛋」、萬豐醬油「台灣日曬蔭油」等超過400份限定風土好禮。

鵝鋪子翡麗鵝胸1片450元。圖／SOGO提供
鵝鋪子翡麗鵝胸1片450元。圖／SOGO提供
林源美-源香，春季的代表香-春煦三寸短握香(9公分) 售價750元。圖／SOGO提供
林源美-源香，春季的代表香-春煦三寸短握香(9公分) 售價750元。圖／SOGO提供
阿財湯圓黑糖粉粿、梔子粉粿，1盒150元。圖／SOGO提供
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遠東SOGO董事長黃晴雯出席復興館三小市集。圖／SOGO提供
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SOGO 嘉義 農夫市集 雲林 食材

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