新北出招！破億募資推手助品牌升空 113年群眾募資計畫熱烈徵件中

113年群募計畫持續徵件中！經發局今(18)日舉辦「113年群募輔導計畫徵件說明會暨專題講座」，邀請破億募資推手「富川創造」創辦人Kenji張朝貴及去(112)年計畫輔導團隊中創下募資佳績的「手手企業社」創辦人姜文中分享成功經驗與心路歷程，吸引逾50家業者參與，現場反應熱烈！

經發局長何怡明表示，群募計畫透過專業輔導與諮詢，陪伴團隊經歷產品研發、包裝、市場驗證、行銷等各個階段，協助業者將產品上架募資平台。今(113)年度聚焦「原創性產品」，預計輔導12組團隊，入選者可獲得專業顧問提供的策略服務、市場調查、集資宣傳、異業合作等服務，並藉由輔導服務座談會掌握全面性的募資技巧，此外新北市更加碼總市值5萬元的廣告投放行銷資源，歡迎創意業者踴躍投件。

111年「富川創造」在募資平台上推出蒸氣微波保鮮盒，募資金額達新台幣156萬元，創下1,568%的超高募資率，該品牌更在三年內突破年營收6,000 萬的佳績。創辦人Kenji張朝貴至今已協助超過30多個品牌募資金額累積銷售破億元，成功在群眾募資界打響名氣。專題講座上Kenji張朝貴與大家分享募資過程中可能面臨的挑戰，並探討如何制定有效的策略、吸引目標受眾、營造具吸引力的品牌形象，最終實現集資目標的秘訣，讓現場參與的業者對於募資市場操作有進一步的瞭解。

112年群募計畫輔導團隊「手手企業社」與「老屋顏」異業合作，推出結合傳統工藝的台味經典窗花週曆，募資金額達新台幣148萬元，成功將老屋之美，如鐵窗、磨石子、磁磚等建築元素，融合入日常生活中。創辦人姜文中也分享了如何透過群眾募資傳承台灣工藝文化，並將獨特工藝技術和文化價值發揚光大，為台灣傳統商品注入新的生命力，獲得現場業者一致好評。

經發局補充，「新北市群眾募資輔導計畫」至今已扶植65組團隊，累計集資金額達新臺幣1.76億元，113年群募計畫已開始受理申請，今年特別放寬計畫申請資格，凡公司或工廠登記於新北市的業者皆可參加徵選，歡迎踴躍報名。詳細資訊請洽計畫網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)，或撥打專線02-86433592，由專人提供諮詢服務。

<新北市經濟發展廣告>

活動邀請破億募資推手「富川創造」創辦人Kenji張朝貴(左2)及去年計畫輔導團隊中創下募資佳績的「手手企業社」創辦人姜文中(左1)分享成功經驗與心路歷程。

「新北市群眾募資輔導計畫」至今已扶植65組團隊，累計集資金額達新臺幣1.76億元。