又一打卡熱點將誕生！MICHAEL KORS美型「麵包車」現身台北101
為了丹寧系列服飾上市，美國時尚品牌MICHAEL KORS不務正業，先於上海與愚園路知名麵包店BAsDBAN聯名合作，跨界打造麵包店，讓人感到驚喜。不僅如此，品牌還計畫於4月25日在台呈現麵包餐車，讓消費者從視覺和味覺都能感受到MICHAEL KORS時尚態度。
MICHAEL KORS的熱銷Tribeca鍊帶包以及Michael Michael Kors都在這季推出丹寧系列新款，為此品牌日前選在上海並與知名麵包店BAsDBAN合作，推出期間限定的「麵包店」。整家店以磨邊水洗丹寧面料包覆，不僅能品嚐美味麵包與特製飲品，還帶來別開生面工藝沉浸式體驗。同時開幕之際，MICHAEL KORS大中華區代言人白鹿及品牌好友何超欣亦穿上新裝搭配新包款，擔任一日店長，各自演繹不同風格的丹寧時尚。
除了麵包店之外，MICHAEL KORS還在上海期間快閃店前設置兩只戶外巨型Tribeca包款，讓造訪者能夠拍照打卡，營造出有趣的視覺效果。延續相同概念，MICHAEL KORS將從4月25日起至5月12日止，以麵包餐車形式接力，在台呼應丹寧系列新款上市，並預計巡迴台北101與台中大遠百兩地，相信屆時又將成為新的打卡熱點。另外，Empire及Cynthia系列包款，也提供以獨特水洗磨邊工藝打造的丹寧面料款，共備有經典藍、奶油白與酷炫黑三種不同色系，讓消費者都可以找到屬於自己的命定單品。
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