又一打卡熱點將誕生！MICHAEL KORS美型「麵包車」現身台北101

為了丹寧系列服飾上市，美國時尚品牌MICHAEL KORS不務正業，先於上海與愚園路知名麵包店BAsDBAN聯名合作，跨界打造麵包店，讓人感到驚喜。不僅如此，品牌還計畫於4月25日在台呈現麵包餐車，讓消費者從視覺和味覺都能感受到MICHAEL KORS時尚態度。

MICHAEL KORS的熱銷Tribeca鍊帶包以及Michael Michael Kors都在這季推出丹寧系列新款，為此品牌日前選在上海並與知名麵包店BAsDBAN合作，推出期間限定的「麵包店」。整家店以磨邊水洗丹寧面料包覆，不僅能品嚐美味麵包與特製飲品，還帶來別開生面工藝沉浸式體驗。同時開幕之際，MICHAEL KORS大中華區代言人白鹿及品牌好友何超欣亦穿上新裝搭配新包款，擔任一日店長，各自演繹不同風格的丹寧時尚。

上海期間快閃店消費者從視覺和味覺都能感受到MICHAEL KORS時尚態度。圖／MICHAEL KORS提供

除了麵包店之外，MICHAEL KORS還在上海期間快閃店前設置兩只戶外巨型Tribeca包款，讓造訪者能夠拍照打卡，營造出有趣的視覺效果。延續相同概念，MICHAEL KORS將從4月25日起至5月12日止，以麵包餐車形式接力，在台呼應丹寧系列新款上市，並預計巡迴台北101與台中大遠百兩地，相信屆時又將成為新的打卡熱點。另外，Empire及Cynthia系列包款，也提供以獨特水洗磨邊工藝打造的丹寧面料款，共備有經典藍、奶油白與酷炫黑三種不同色系，讓消費者都可以找到屬於自己的命定單品。

MICHAEL KORS丹寧快閃麵包店開幕當天特別請來品牌大中華區代言人白鹿擔任一日店長。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS丹寧快閃麵包店開幕當天請來品牌好友何超欣擔任一日店長。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Empire黑色丹寧鍊帶包，11,300元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Cynthia白色丹寧托特包，18,400元。圖／MICHAEL KORS提供