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五千年漢麻轉生法藝術工坊 夏姿陳2024新裝 輕快飄逸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN創意總監王陳彩霞女士（中）與策展人Victoire de Pourtalès（左）、藝術家Daniela Busarello（右），一同合影。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN創意總監王陳彩霞女士（中）與策展人Victoire de Pourtalès（左）、藝術家Daniela Busarello（右），一同合影。圖／SHIATZY CHEN提供

自然的素材如棉、麻，當運用在衣物上時、總能帶來最天然、親膚的觸感。時尚品牌夏姿．陳（SHIATZY CHEN）的2024春夏與多位歐美藝術家合作，選用源自法國藝術農場的漢麻織物帶來15款套裝或禮服，讓東西方在美學上接軌、交融，已全面上市。

SHIATZY CHEN本次與法國藝術家Daniela Busarello、數位藝術家Amalie Gassman以及策展人Victorie de Pourtalès合作共創。藝術家Daniela Busarello以取自世界各地汲取的水露為原料，內蘊了不同風土孕育的色彩，正是其畫最特殊之處；透過藝術家Daniela Busarello的視野，再結合SHIATZY CHEN經典的刺繡工法，以漢麻為畫布，打造出全新15套SHIATZY CHEN 2024春夏新品。

其中Victorie de Pourtalès除了是策展人，也是法國藝術工坊91.530 Le Marais的創辦人。成立於2020年的91.530 Le Marais工作坊，擁有約350公頃的農場，並結合藝術家、科學家以及農業專家，以無毒種植嘗試復育土地，目前並正投入將漢麻運用在藝術雕塑、建築與織品三種用途。

原產於中國的漢麻具有抑菌、吸濕快乾、不易產生靜電等特點，在為SHIATZY CHEN結合Daniela Busarello成為開版圖騰印花使用在服裝後，品牌再從青花雲龍瓷器得到靈感，以白底跳胭脂桃或青瓷藍色為配色，將從土地裡孕育的種子脫胎換骨成為身上織品，更展現SHIATZY CHEN 2024春夏的從容自若、輕快飄逸。

SHIATZY CHEN的2024春夏選用源自法國藝術農場的漢麻織物帶來15款套裝或禮服，已全面上市。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN的2024春夏選用源自法國藝術農場的漢麻織物帶來15款套裝或禮服，已全面上市。圖／SHIATZY CHEN提供
91.530 Le Marais工作坊，擁有約350公頃的農場，並結合藝術家、科學家以及農業專家，以無毒種植嘗試復育土地，目前並正投入將漢麻運用在藝術雕塑、建築與織品三種用途。圖／SHIATZY CHEN提供
91.530 Le Marais工作坊，擁有約350公頃的農場，並結合藝術家、科學家以及農業專家，以無毒種植嘗試復育土地，目前並正投入將漢麻運用在藝術雕塑、建築與織品三種用途。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN以白底跳胭脂桃或青瓷藍色為配色，展現2024春夏的從容自若、輕快飄逸。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN以白底跳胭脂桃或青瓷藍色為配色，展現2024春夏的從容自若、輕快飄逸。圖／SHIATZY CHEN提供
漢麻具有抑菌、吸濕快乾、不易產生靜電等特點。圖／SHIATZY CHEN提供
漢麻具有抑菌、吸濕快乾、不易產生靜電等特點。圖／SHIATZY CHEN提供

品牌 法國 藝術家

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