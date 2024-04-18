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歡慶20周年！無印良品推限定零食生日桶、限定產品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品歡慶20周年，推出限定生日桶，包括有4款零食。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定生日桶，包括有4款零食。圖／無印良品提供

2004年，來自日本的無印良品進軍台灣，掀起台灣居家生活的質感新風潮，2024年，無印良品慶祝20周年，推出2款限量產品、1款輕食沙拉，其中限量產品包括內含零食的20週年生日桶，以及台灣老藤自然紅酒，都是必入手的禮物。

還記得小時候，當自己生日時，總會準備零食與同學、好友分享，無印良品因此推出20週年生日桶，包裝復刻2004年的商品標籤，內含乙張100元優惠券及四款美味點心，分別是燕麥餅乾、珍珠奶茶可可球、黑可可米果磚和無選別草莓可可含餡草莓，售價399元，即日起在全台門市、網路門市、限定全聯MUJI無印良品店中店門市販售，限量1萬個。

20周年也象徵長大了，因此無印良品推出台灣在地自然紅酒，使用彰化二林的老藤黑后葡萄，採用自然農法栽種，釀造過程程未添加二氧化硫，裝瓶後讓葡萄酒的酵母自然作用，瓶器加入再生玻璃，每個酒瓶都有不同的凹凸紋理與色澤，也能當成花器使用。

另外在統一時代、松高、大立與岡山門市，推出一款限定冷食沙拉「水果胡蘿蔔柳橙醬沙拉」，開啟大家的食慾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無印良品歡慶20周年，推出限定台灣在地自然紅酒。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定台灣在地自然紅酒。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定生日桶，復刻2004年的標籤。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定生日桶，復刻2004年的標籤。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定水果胡蘿蔔柳橙醬沙拉。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定水果胡蘿蔔柳橙醬沙拉。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定台灣在地自然紅酒，瓶子還能當成花器。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定台灣在地自然紅酒，瓶子還能當成花器。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定生日桶，包括有4款零食。圖／無印良品提供
無印良品歡慶20周年，推出限定生日桶，包括有4款零食。圖／無印良品提供

可可 無印良品 生日

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