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朴寶劍、林柏宏都搶先上身 CELINE男神包大容量很潮
2024春夏，CELINE以全新大尺寸搭配深具品牌識別度的TRIOMPHE標誌印花，推出兼具日常實用與摩登率性的大型ROMY包。CELINE全球品牌大使朴寶劍換上微捲濕髮造型，身穿洋溢學院風的皮革拼接羊毛TEDDY夾克，搭配logo帆布鞋和金屬框太陽眼鏡和ROMY包，展現有別於一味乖乖牌「good boy」的瀟灑叛逆。韓國怪物新人男團TWS成員道勳（DOHOON）和英宰 （YOUNGJAE），分別以Double Denim的全牛仔穿搭配皮革夾克，以及連帽牛仔夾克搭配卡其寬褲，演繹CELINE標誌印花ROMY包，營造出率性不羈的街頭少年青春氣息。台灣實力演員林柏宏走街頭運動風，以TEDDY夾克造型搭配標誌印花大型ROMY包，彭千祐則選穿一襲黑色西裝外套搭配標誌印花ROMY手包，展現同一種包款的紳士格調。
為打造這款全新男包，標誌印花帆布材質在製革工藝上大為升級，更柔軟的印花帆布賦予包身更為柔軟的特性，採用傳統手工藝縫製的精緻縫線，配上極具質感的小牛麂皮襯裡，拉鍊部分採用皮革框架與兩片印花帆布進行縫合，使得包身線條更為流暢。
超大容量足以收納使用者的隨身物品，不論是日常造型搭配，甚至是過夜旅行，大型ROMY包都能亮麗稱職，完美詮釋在品牌創意總監Hedi Slimane執掌下的CELINE美學風格，搭配可拆卸的皮革手把，以及能肩背也能斜背的可調式背帶，提供斜背，肩背或手提等多種配戴。共提供經典的TRIOMPHE標誌印花版本，以及經典棕色、軍綠色和灰色等三種顏色的柔軟皮質版本。
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