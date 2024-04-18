Haerin紐約看秀優雅年輕 搶鏡精靈安雅和仙女艾兒

Dior日前於美國紐約布魯克林博物館（Brooklyn Museum）發表2024秋季女裝。女裝創意總監Maria Grazia Chiuri巧借迪奧先生於自傳中介紹他的巴黎-紐約之旅章節，以兩個城市指標關鍵為亮點，更透過1950年代好萊塢徳國女星瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich）掀曾穿著引起熱議的陽剛套裝與領帶、無袖背心及洋裝等各種風格呈現的穿搭，重現女伶神采和男孩氣魅力。

發表會上，包括Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin、莎莉賽隆（Charlize Theron）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與好萊塢明星蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）、黛安克魯格（Diane Kruger）與艾兒芬妮（Elle Fanning）等好萊塢明星都盛裝出席。

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在本季女裝上，以獨特結構、剪裁、和面料輔以創意，在服裝上串起巴黎與紐約元素，並點綴上迪奧先生鍾愛的星星、鈴蘭、三葉草和蜜蜂圖騰刺繡，建構出女裝新形貌，為這個系列挹注了新的活力同時也是品牌對紐約這個迷人大都會的致意。

自由女神像是19世紀末法國送給美國的禮物，而這座雕像從此成為紐約的象徵。Maria Grazia Chiuri在眾多模特兒身上以大幅面的視覺呈現巴黎與紐約的城市指標：自由女神像和艾菲爾鐵塔，以具象方式連結起這兩座時尚之都。

活躍於50年代好萊塢的徳國女星瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich）則是兩種文化之間的橋樑，也是當時的品牌好友。Maria Grazia Chiuri 從她身上汲取靈感，將 Dior的時裝輪廓與這位女伶神采和男孩氣魅力融為一體：從瑪琳·黛德麗曾引發熱議的的陽剛套裝，到她主張女性有權隨心所欲地選擇自己的著裝：可以是領帶或無袖背心到各種風格呈現的穿搭，如夾克搭配寬鬆的長褲或及膝的鉛筆裙，所使用的毛呢直接來自精選的英國男裝面料。