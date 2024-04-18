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展現媽媽的高雅氣質！巴卡拉水晶高設計感與閃亮絕美
母親節將至，想要襯托出媽媽的高雅氣質，入手殿堂級的頂級璀璨水晶，最能呼應品味不凡的媽咪。百年奢華水晶Baccarat法國巴卡拉水晶，推出一系列新品與暢銷逸品，從花瓶、多用盒、筆筒與杯子均有，滿足媽咪的不同需求。
盧克索是埃及著名的世界遺址，Baccarat設計師Thomas Bastide引用埃及經典的金字塔造型為靈感，打造出奢華時尚水晶花瓶，表面的水晶為鑽石形狀，打造出充滿當代風格的花瓶，今年全新推出黑色盧克索圓花瓶，更帶有濃濃的時尚搖滾風格；同系列更延伸出多樣化設計，包括桌上使用的晶美筆筒與多用盒，包括透明與黑色兩種款式，適合不同風格的媽咪。該系列更延伸出相框與燭台，延續盧克索系列元素，整體更加豐富多元。
喜歡搜集杯子的媽媽，看到Baccarat法國巴卡拉水晶，一定會很興奮。Baccarat在2012年推出品酒杯精品Château Baccarat巴卡拉酒莊系列，受到眾多人喜愛，此次為讓大家一次搜集，推出一組4款不同功能的酒杯套組，合組為品嘗家酒杯4入組禮盒，方便一次入手；另外還有HARMONIE歡樂彩色威杯4入禮盒，一次就能包色。
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