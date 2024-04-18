迪麗熱巴代言MIKIMOTO美照再釋出！浪漫櫻花襯盛世美顏

櫻花是日本的國花，也是最能代表日本的象徵。MIKIMOTO 於櫻花盛放的春季時分，再度邀請全球代言人迪麗熱巴優雅演繹「Cherry Blossom」系列珠寶，設計完美結合代表日本文代的柔美櫻花、MIKIMOTO最擅長的溫潤珍珠、以及璀璨鑽石，以珍貴的素材捕捉櫻花盛放之美，透過精湛的珠寶工藝化為扣人心弦的珠寶作品，將春意漫妙的瞬間永久保存。

在全新曝光的形象廣告中，迪麗熱巴以一抹白色連衣裙，配搭以櫻花為靈感發想的粉嫩妝容，浪漫呈獻代表漫天櫻花的Cherry Blossom系列。以櫻花的柔與美，映襯迪麗熱巴溫柔而堅定的自信美。Cherry Blossom系列的設計採擷自日本櫻花之美，提供包括手鍊、戒指、耳環與耳骨夾等多款選擇，柔媚地展現櫻花綻放的美妙瞬間，閃耀著浪漫柔美的氣息，彰顯配戴者清雅脫俗的風格，是最適合日常穿戴的經典設計。 Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，63,000元。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto Cherry Blossom系列耳骨夾，17,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝全新形象廣告幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石長項鍊，14萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石墜鍊，96,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝全新形象廣告幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，13萬元。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽戒，86,000元。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠墜鍊，63,000元。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石手鍊，11萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供