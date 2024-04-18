快訊

掌文化部先燒腦建啤、公共藝術案 小野能衝破官僚文化？

要求返還被砍退休金 軍公教民團版二次年改方案藍白怎接招

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

迪麗熱巴代言MIKIMOTO美照再釋出！浪漫櫻花襯盛世美顏

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝Cherry Blossom系列全新形象。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝Cherry Blossom系列全新形象。圖／MIKIMOTO提供

櫻花日本的國花，也是最能代表日本的象徵。MIKIMOTO 於櫻花盛放的春季時分，再度邀請全球代言人迪麗熱巴優雅演繹「Cherry Blossom」系列珠寶，設計完美結合代表日本文代的柔美櫻花、MIKIMOTO最擅長的溫潤珍珠、以及璀璨鑽石，以珍貴的素材捕捉櫻花盛放之美，透過精湛的珠寶工藝化為扣人心弦的珠寶作品，將春意漫妙的瞬間永久保存。

在全新曝光的形象廣告中，迪麗熱巴以一抹白色連衣裙，配搭以櫻花為靈感發想的粉嫩妝容，浪漫呈獻代表漫天櫻花的Cherry Blossom系列。以櫻花的柔與美，映襯迪麗熱巴溫柔而堅定的自信美。Cherry Blossom系列的設計採擷自日本櫻花之美，提供包括手鍊、戒指、耳環與耳骨夾等多款選擇，柔媚地展現櫻花綻放的美妙瞬間，閃耀著浪漫柔美的氣息，彰顯配戴者清雅脫俗的風格，是最適合日常穿戴的經典設計。

Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列耳骨夾，17,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列耳骨夾，17,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝全新形象廣告幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝全新形象廣告幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石長項鍊，14萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石長項鍊，14萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石墜鍊，96,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石墜鍊，96,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝全新形象廣告幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝全新形象廣告幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，13萬元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，13萬元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽戒，86,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽戒，86,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠墜鍊，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠墜鍊，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石手鍊，11萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列珍珠鑽石手鍊，11萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供

日本 櫻花

延伸閱讀

向達人取經 三芝公所打造三生步道為櫻花勝地

不輸秘境！搭捷運直達「北投富士櫻大道」浪漫盛開 沿線7站點「300株櫻花廊+洋紅風鈴木和青梅」一次收

迪麗熱巴頻遭私生飯「偷摸」 驚慌躲開畫面曝光

日本櫻花遲到仍未粉紅大爆發 林氏璧估東京滿開和最佳觀賞期

相關新聞

全台最高「雲端肉粽」停售！原因曝光車友哀號：中橫的靈魂吃不到了

中橫公路沿線知名美食、台灣中油公司關原加油站販售的「雲端肉粽」，是不少行經中橫的車友們必吃的美味。不過，近日想去品嘗肉粽的民眾，恐怕在短時間內吃不到了...

迪麗熱巴代言MIKIMOTO美照再釋出！浪漫櫻花襯盛世美顏

櫻花是日本的國花，也是最能代表日本的象徵。MIKIMOTO 於櫻花盛放的春季時分，再度邀請全球代言人迪麗熱巴優雅演繹「C...

奧運倒數100天！歐米茄OMEGA超霸系列新表 火熱問世

隨著2024夏季奧運即將進入100天倒數開幕，身為大會官方時計的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）隨之推出新款超霸系列Ch...

燦坤會員特典好評延長 節能家電7.5折起 MacBook舊換新最高現省44,600元

省電就是省錢，響應4月22日世界地球日，燦坤宣布「春季會員特典」好評延長6天，同時迎戰連鎖通路母親節促銷檔期，即日起至4...

百貨永續行動 新光三越鼓勵綠色消費、京站倡議綠生活

百貨業的永續思維與行動愈來愈多元，新光三越貴賓卡全面APP數位化，減少超過360萬張塑膠會員卡的發行；建置達百座電動車充...

本土眼鏡品牌攜手菲董潮牌打造聯名太陽眼鏡 親民價格就能入手！

本土連鎖眼鏡品牌KlassiC.首度與「菲董」Pharrell Williams創立的潮牌Billionaire Boys Club（簡稱BBC）合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，假價格親民，讓潮流迷都非常期待能早日入手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。