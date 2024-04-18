燦坤會員特典好評延長 節能家電7.5折起 MacBook舊換新最高現省44,600元

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燦坤獨家推薦優惠「一級能效機種」，力促民眾汰換為高能效產品，即日起至4月30日全館節能家電7.5折起，凡購買綠色家電即可抽萬元購物金，指定大家電享VVIP級尊榮安裝服務。住宅家電節能補助最後倒數，一級能效冰箱、空調最高可領5,000元補助金，選購搭配環保集點還可再享周末最高2,000元回饋。燦坤空調早鳥最後2週倒數中，購買指定品牌空調最高回饋超過2萬元，活動期間再享免費場勘、「熊速配」今天買、明天裝。

燦坤也提供多款通過環保集點認證小家電商品供民眾選購，可享有額外綠點回饋獎勵。5月底前凡購買聲寶全系列小家電還可參加雙週抽抽獎，最高送價值21,900元冷凍櫃。

追求永續經濟，近年來不僅政府提供多元回收管道，燦坤亦持續加強溝通3C回收舊換新訴求，主張通過正規的回收管道，提供專業有序的3C電器回收程序，燦坤所提出「有價回收」觀念，讓消費者不用再等3C用品變為廢棄垃圾，只要抓準損壞前的退場時機，搶先拿舊機換購新機，即可享有燦坤獨家現折優惠折扣，讓老舊電器有價化。回收舊機經評估若仍堪用，還可作為公益回收用途，便宜升級換新機之時，也能實現公益回饋，讓老舊3C電器價值最大化。