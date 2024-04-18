百貨永續行動 新光三越鼓勵綠色消費、京站倡議綠生活

百貨業的永續思維與行動愈來愈多元，新光三越貴賓卡全面APP數位化，減少超過360萬張塑膠會員卡的發行；建置達百座電動車充電專用停車位為全台百貨最多，聯手超過800個ESG專櫃推出環保永續概念商品，鼓勵回收空瓶送點數等，邀請消費者加入綠色消費行列。京站則定為每周一為「京站關燈日」，於今年4月22日世界地球日宣誓，自5月起每周一公共區域提前一小時關燈。

新光三越自營超市「美麗市場」推行蔬果裸賣，一年減少超過850公斤塑膠包裝；以發掘台灣職人好物的新光三越自營品牌「好好集」，目

前已蒐羅超過600項來自全台鄉鎮的特色商品，用行動降低能源消耗、節能減淡，推廣在地好物。

新光三越各大品牌為響應4月22日世界地球日推出ESG綠色消費行動，新光三越推薦優質永續商品：像是採用純素配方並以使用100%可回收環保材質瓶身的ORIGINS靈芝水買一送一組（4/22限定販售）；日本熱銷百萬、採用100%回收再製材料製作的國民環保袋Shupatto；百分之百循環再造零廢料產生的國民手機殼RHINOSHIELD；採用19個寶特瓶製作環保再生座布的Baby impress Mica Pro Eco i-size 360度旋轉新生兒成長型汽座等。

即日起至4月30日，邀請以回收牛仔布手工製作的台灣本土唯一零廢時裝品牌STORY WEAR於台北信義新天地A11快閃。此外， GIORGIO

ARMANI、LANCOME、YSL、KIEHL'S、SHU UEMURA、ORIGINS、DARPHIN等美妝品牌，推出空瓶回收即贈品牌點數。新光三越美麗市場「ESG小農專區」至今更延攬超過860項有機認證商品。

4月電費調漲，激勵節能家電買氣大幅成長5成，新光三越也特別網羅多款一級節能家電，搭配住宅家電汰舊換新節能補助與節能電器退還減徵貨物稅雙政策，最高可補助5,000元，號召全民從日常生活開始節能減碳。

京站每周一公共區域提前一小時關燈

京站自開幕時便打造全台北最大植生牆，近三層樓高的牆面約有2萬8674株植栽，每日可吸收48公斤二氧化碳。2022年B1「綠美學專區」創立，2023年至今京站持續以呼應植樹節、世界關燈日、世界地球日有一連串響應活動，支持永續環保。

京站指出，2050年全球淨零碳排為各行各業共識，「淨零永續」除了是國際和政府致力於達成的目標，每個人也可透過「節電」的日常生活習慣來做出貢獻。京站以此為概念，透過「節電」延伸出「讓地球Q K一下」綠生活特企。

京站定為每周一為京站關燈日，自5月起每周一，20:30分特定公共區域關燈到閉店。京站為鼓勵顧客使用電子載具推廣綠色消費循環的理念，4月20日至4月22日，Q卡友活動期間出示當天累積消費滿4千元載具憑證，就可以兌換100元商贈券，可以在台北店指定綠色櫃位消費使用(限量1000份)。

此外，京站攜手台灣電力公司全台首件綠能場域品牌電幻1號所，以及全台最大線上二手書買賣平台讀冊生活TAAZE以回收永續、二手時尚、珍惜糧食在館內以每一季的方式進行策展及工作坊，從知識面及消費面倡導永續議題。

京站也TAAZE讀冊生活協手合作打造花草永續二手森活系書展，提供豐富的植物系書籍供顧客閱讀，若顧客喜歡還能把書籍免費帶回家，有助生態環保以及書籍利用最大化。