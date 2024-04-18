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本土眼鏡品牌攜手菲董潮牌打造聯名太陽眼鏡 親民價格就能入手！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
連鎖眼鏡品牌KlassiC.首度與潮牌Billionaire Boys Club（簡稱BBC）合作，推出一系列聯名太陽眼鏡。圖／Billionaire Boys Club提供
連鎖眼鏡品牌KlassiC.首度與潮牌Billionaire Boys Club（簡稱BBC）合作，推出一系列聯名太陽眼鏡。圖／Billionaire Boys Club提供

本土連鎖眼鏡品牌KlassiC.首度與「菲董」Pharrell Williams創立的潮牌Billionaire Boys Club（簡稱BBC）合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，假價格親民，讓潮流迷都非常期待能早日入手。

以平價著稱的台灣連鎖眼鏡品牌KlassiC.在過去也曾推出過潮流智能音樂眼鏡，引起熱烈討論，然而此次與BBC合作的太陽眼鏡，更是讓消費者迫不及待想入手。全系列以最適亞洲人臉型的框型為基礎，並自滑板文化以及復古潮流風格中汲取靈感，融入BBC品牌經典元素，包括了太空人、飛狗圖樣都成為鏡臂與鏡腳的裝飾。配色上以撞色鏡片與鵝黃色鏡框等細節展現個性。每一款式皆附贈特製聯名眼鏡盒與眼鏡布等收納用品，完整體現跨界合作故事。

JINS在台首創智能取件櫃，並率先於三創門市示範啟用，讓消費者免排隊就能自助取件。圖／JINS提供
JINS在台首創智能取件櫃，並率先於三創門市示範啟用，讓消費者免排隊就能自助取件。圖／JINS提供

而日本眼鏡品牌JINS則是在台首創智能取件櫃，並率先於三創門市示範啟用，讓消費者免排隊就能自助取件，不僅省去等待時間，也提升門市服務效率。在JINS門市配鏡完成之後，顧客可在收到取件簡訊通知後，就能直接前往智能櫃取件，輸入手機號碼及取件密碼，或是掃描取件單上的QRCODE，領取後就可以把新眼鏡帶回家，省下在門市等待辦理取件時間。JINS認為送收件流程智慧化，顧客可以在沒有門市人員的情況下，自行領取眼鏡，不僅省去在門市排隊等待的時間，還能提升服務體驗。

JINS認為送收件流程智慧化，顧客可以在沒有門市人員的情況下，自行領取眼鏡，不僅省去等待時間，還能提升服務體驗。圖／JINS提供
JINS認為送收件流程智慧化，顧客可以在沒有門市人員的情況下，自行領取眼鏡，不僅省去等待時間，還能提升服務體驗。圖／JINS提供

KlassiC.聯名Billionaire Boys Club系列太陽眼鏡，3,980元。圖／Billionaire Boys Club提供
KlassiC.聯名Billionaire Boys Club系列太陽眼鏡，3,980元。圖／Billionaire Boys Club提供

KlassiC.聯名Billionaire Boys Club系列太陽眼鏡，3,980元。圖／Billionaire Boys Club提供
KlassiC.聯名Billionaire Boys Club系列太陽眼鏡，3,980元。圖／Billionaire Boys Club提供

KlassiC.聯名Billionaire Boys Club系列太陽眼鏡，3,980元。圖／Billionaire Boys Club提供
KlassiC.聯名Billionaire Boys Club系列太陽眼鏡，3,980元。圖／Billionaire Boys Club提供

JINS 品牌 眼鏡

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