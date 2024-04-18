本土眼鏡品牌攜手菲董潮牌打造聯名太陽眼鏡 親民價格就能入手！

本土連鎖眼鏡品牌KlassiC.首度與「菲董」Pharrell Williams創立的潮牌Billionaire Boys Club（簡稱BBC）合作，推出一系列聯名太陽眼鏡，假價格親民，讓潮流迷都非常期待能早日入手。

以平價著稱的台灣連鎖眼鏡品牌KlassiC.在過去也曾推出過潮流智能音樂眼鏡，引起熱烈討論，然而此次與BBC合作的太陽眼鏡，更是讓消費者迫不及待想入手。全系列以最適亞洲人臉型的框型為基礎，並自滑板文化以及復古潮流風格中汲取靈感，融入BBC品牌經典元素，包括了太空人、飛狗圖樣都成為鏡臂與鏡腳的裝飾。配色上以撞色鏡片與鵝黃色鏡框等細節展現個性。每一款式皆附贈特製聯名眼鏡盒與眼鏡布等收納用品，完整體現跨界合作故事。

JINS在台首創智能取件櫃，並率先於三創門市示範啟用，讓消費者免排隊就能自助取件。圖／JINS提供

而日本眼鏡品牌JINS則是在台首創智能取件櫃，並率先於三創門市示範啟用，讓消費者免排隊就能自助取件，不僅省去等待時間，也提升門市服務效率。在JINS門市配鏡完成之後，顧客可在收到取件簡訊通知後，就能直接前往智能櫃取件，輸入手機號碼及取件密碼，或是掃描取件單上的QRCODE，領取後就可以把新眼鏡帶回家，省下在門市等待辦理取件時間。JINS認為送收件流程智慧化，顧客可以在沒有門市人員的情況下，自行領取眼鏡，不僅省去在門市排隊等待的時間，還能提升服務體驗。

JINS認為送收件流程智慧化，顧客可以在沒有門市人員的情況下，自行領取眼鏡，不僅省去等待時間，還能提升服務體驗。圖／JINS提供

KlassiC.聯名Billionaire Boys Club系列太陽眼鏡，3,980元。圖／Billionaire Boys Club提供

KlassiC.聯名Billionaire Boys Club系列太陽眼鏡，3,980元。圖／Billionaire Boys Club提供