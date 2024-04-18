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七彩乳酪蛋糕太美了！超市量販母親節蛋糕預購享優惠 預約居家清潔8.8折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯母親節預購檔期，推出We Sweet黑森林波士頓蛋糕和經典芋見幸福千層蛋糕，為媽咪獻上甜甜愛意。圖／全聯福利中心提供
全聯母親節預購檔期，推出We Sweet黑森林波士頓蛋糕和經典芋見幸福千層蛋糕，為媽咪獻上甜甜愛意。圖／全聯福利中心提供

迎接母親節，超市量販搶先推出一系列預購活動，想為過節超前部署，別忘了把握時機預購享優惠。

全聯即日起至5月9日推出母親節預購活動，活動開跑以來，蛋糕類最夯TOP 3為「We Sweet芋見幸福千層蛋糕」、「杏屋七彩乳酪」、「手信坊乳酪蛋糕」，顯見全聯媽咪們最愛芋頭、乳酪口味，其中We Sweet芋見幸福千層蛋糕於2021年至2023年連續3年名列熱賣Top 5，外型超萌的新品杏屋七彩乳酪則是今年一推出就空降預購暢銷排行榜。另外新品We Sweet黑森林波士頓蛋糕、We Sweet焦糖瑪琪朵捲新口味，則是成熟大人味的最佳選擇。

除了母親節蛋糕，還全聯更嚴選好眠床墊、美妝保養品、頂級食材推出預購優惠。另外，「PXGo!全聯線上購」也集結各種優惠讓媽咪買好買滿，透過「全聯小時達」購買保健品、精補品，5月10日至5月12日母親節當週限時3天，單筆消費滿1,400元，輸入指定優惠碼「MOMMYDAY」現折200元。小時達「生活大管家」也提供居家清潔服務，5月28日前下單預訂即享8.8折優惠，最高折抵300元，服務完成加碼再贈200元回饋金。

「分批取」提前用咖啡慰勞媽咪，5月3日至5月12日購買咖啡40入組，最高加贈400福利點；活動期間連續2週五、六、日，單筆消費滿1,000元贈800福利點。「隔日達」搭配母親節預購，5月9日前凡購買活動網頁指定品項，單筆消費滿520元折30元、滿880元折88元；5月11日前天天再加碼高額折價券，單筆消費滿8,800元折880元。

同場加映福利點大放送，4月20日起連續3週六、日、一於隔日達單筆消費滿1,500元折100元，使用PX Pay或全支付折後消費每滿1,500元加碼贈1,000福利點，當日/單卡上限回饋10,000福利點，快趁著週末優惠爆買一波。

大潤發各店烘焙坊則是自即日起至4月25日母親節預購檔期推出超過12款的超人氣蛋糕及甜點，目前預購最夯TOP 3分別為新品「爽爽檸檬蛋糕」、「黑森林蛋糕」、「水果匯蛋糕」。另外，超過百件的禮盒、家電也祭出特惠。

愛買量販即日起至4月23日推出母親節早鳥購優惠，包括買1送1、自有品牌滿額現折、母親節蛋糕預購折扣、百家廠商週等優惠。今年共推14款母親節蛋糕，最低288元起，5月1日前預購母親節蛋糕單筆滿500元贈50元麵包現金折價券，單筆最高送500元。活動期間愛買APP另發送全館滿1,000元現折100元現金抵用券，還有生鮮蔬菜、肉品、冰箱、洗衣機等類別的電子購物金可以使用，現折總金額超過千元。

伊薇特幸福分享冰淇淋蛋糕。圖／愛買量販提供
伊薇特幸福分享冰淇淋蛋糕。圖／愛買量販提供
母親節早鳥購優惠，抗漲發滿千折百APP購物金。圖／愛買量販提供
母親節早鳥購優惠，抗漲發滿千折百APP購物金。圖／愛買量販提供
杏屋七彩乳酪，售價799元。圖／全聯福利中心提供
杏屋七彩乳酪，售價799元。圖／全聯福利中心提供
愛買量販推出預購母親節蛋糕滿500元送50元。圖／愛買量販提供
愛買量販推出預購母親節蛋糕滿500元送50元。圖／愛買量販提供
世界地球日愛買量販號召民眾募集二手書籍、CD，避免資源浪費又可同時做公益。圖／愛買量販提供
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全聯母親節預購推出新品We Sweet黑森林波士頓蛋糕、杏屋七彩乳酪、唐璞烘焙8分熟起司蛋糕，滿足巧克力控、起司控。圖／全聯福利中心提供
全聯母親節預購推出新品We Sweet黑森林波士頓蛋糕、杏屋七彩乳酪、唐璞烘焙8分熟起司蛋糕，滿足巧克力控、起司控。圖／全聯福利中心提供

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