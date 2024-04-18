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(G)I-DLE成員舒華就愛台灣！擠走ELLA代言本土袋包品牌

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女團(G)I-DLE的台灣成員舒華成為本土袋包品牌Robinmay的最新代言人，並隨之曝光全新形象美照。圖／Robinmay提供
女團(G)I-DLE的台灣成員舒華成為本土袋包品牌Robinmay的最新代言人，並隨之曝光全新形象美照。圖／Robinmay提供

女團(G)I-DLE的台灣成員舒華日前隨著全團到高雄開唱，一現身就對著觀眾霸氣大喊著：「我是誰？」台下立刻激動回「葉舒華」，還擔任特別主持人，展現歌舞之外的才華。

不僅如此，身為台灣女兒的舒華還傳來好消息，成為本土袋包品牌Robinmay的最新代言人，並隨之曝光全新形象美照。化身為模特兒的舒華，穿著白色短洋裝秀出修長美腿，並搭配包括丹寧包、塗鴉斜背包，展現甜美又酷帥的風格。Robinmay以「學院」為出發點來拍攝形象廣告，其中也包括了品牌經典「夢特胸包」在春夏推出了最新改版，將包體改成了全丹寧牛仔布，旁邊也附帶上了八周年的愛心小零錢包，在舒華的演繹下更加俏皮可愛。

另外台牌PORTER INTERNATIONAL也因應城市快生活趨勢推出全新POP系列袋包，將簡約袋型融入現代人使用習慣的機能設計，包括能快速開闔的極速拉繩設計，以及輕巧微光尼龍面料，傳遞品牌實用主義精神。共推出三款低調百搭的中性色彩，包含軍綠色、墨藍色以及黑色，其中的雙層後背包設置多夾層、減壓背帶等實用設計，不再慌亂應對每個生活細節，以輕快節奏應對每日挑戰。而托特包除了擁有強大收納功能，方正的外型設計打造正式又充滿鬆弛感的格調，對於需要攜帶電腦與大量文件的通勤族來說，輕巧又便利。

PORTER INTERNATIONAL POP雙層後背包，7,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL POP雙層後背包，7,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
女團(G)I-DLE的台灣成員舒華成為本土袋包品牌Robinmay的最新代言人，並隨之曝光全新形象美照。圖／Robinmay提供
女團(G)I-DLE的台灣成員舒華成為本土袋包品牌Robinmay的最新代言人，並隨之曝光全新形象美照。圖／Robinmay提供
女團(G)I-DLE的台灣成員舒華成為本土袋包品牌Robinmay的最新代言人，並隨之曝光全新形象美照。圖／Robinmay提供ㄍ
女團(G)I-DLE的台灣成員舒華成為本土袋包品牌Robinmay的最新代言人，並隨之曝光全新形象美照。圖／Robinmay提供ㄍ
PORTER INTERNATIONAL POP托特包，5,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL POP托特包，5,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL POP雙層後背包，7,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL POP雙層後背包，7,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL POP斜肩包，3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL POP斜肩包，3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL POP托特包，5,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL POP托特包，5,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

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