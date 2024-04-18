(G)I-DLE成員舒華就愛台灣！擠走ELLA代言本土袋包品牌
女團(G)I-DLE的台灣成員舒華日前隨著全團到高雄開唱，一現身就對著觀眾霸氣大喊著：「我是誰？」台下立刻激動回「葉舒華」，還擔任特別主持人，展現歌舞之外的才華。
不僅如此，身為台灣女兒的舒華還傳來好消息，成為本土袋包品牌Robinmay的最新代言人，並隨之曝光全新形象美照。化身為模特兒的舒華，穿著白色短洋裝秀出修長美腿，並搭配包括丹寧包、塗鴉斜背包，展現甜美又酷帥的風格。Robinmay以「學院」為出發點來拍攝形象廣告，其中也包括了品牌經典「夢特胸包」在春夏推出了最新改版，將包體改成了全丹寧牛仔布，旁邊也附帶上了八周年的愛心小零錢包，在舒華的演繹下更加俏皮可愛。
另外台牌PORTER INTERNATIONAL也因應城市快生活趨勢推出全新POP系列袋包，將簡約袋型融入現代人使用習慣的機能設計，包括能快速開闔的極速拉繩設計，以及輕巧微光尼龍面料，傳遞品牌實用主義精神。共推出三款低調百搭的中性色彩，包含軍綠色、墨藍色以及黑色，其中的雙層後背包設置多夾層、減壓背帶等實用設計，不再慌亂應對每個生活細節，以輕快節奏應對每日挑戰。而托特包除了擁有強大收納功能，方正的外型設計打造正式又充滿鬆弛感的格調，對於需要攜帶電腦與大量文件的通勤族來說，輕巧又便利。
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