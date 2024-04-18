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全台最高「雲端肉粽」停售！原因曝光車友哀號：中橫的靈魂吃不到了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣中油公司關原加油站販售的「雲端肉粽」，目前已暫停販售。圖擷取自臉書粉專「中橫路況交通資訊站」
台灣中油公司關原加油站販售的「雲端肉粽」，目前已暫停販售。圖擷取自臉書粉專「中橫路況交通資訊站」

中橫公路沿線知名美食、台灣中油公司關原加油站販售的「雲端肉粽」，是不少行經中橫的車友們必吃的美味。不過，近日想去品嘗肉粽的民眾，恐怕在短時間內吃不到了，因地震災後東段路況差，有安全上的顧慮，目前肉粽已暫停販售，消息一出讓許多車友們崩潰，紛紛哀號「好想吃駡漲」。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」17日發文公告，「今天要跟大家報告，一件很重要的事情，關原加油站的油會持續維持提供，因為關係到大家安全，但是罵漲（指肉粽）因災後東段路況差，仍有安全上的顧慮，所以目前暫停販售，至於什麼時候才會開始賣，過陣子等穩定些再看看吧」。

消息曝光，讓許多喜愛肉粽的網友們相當震驚，紛紛感嘆「可以車沒油，但不能餓肚子」、「中橫的靈魂吃不到了」、「上個月為了你從花蓮騎去買你，回到天祥就吃了你，下一次看到你不知道何時」、「沒有罵漲那就沒動力騎上去了啊！」，甚至也有人笑說，「關原站肉粽營收佔比加油營收高吧」、「這裡主力產品是罵漲不是汽油啊」、「肉粽才是主體，加油只是順便啊」。

此外，許多網友們表示能體諒，還特別為當地以及花蓮加油打氣，「修復期雖然要很長一段時間，我相信那一天早晚會來，期待再相會」、「沒有罵漲的日子…蛋蛋有股哀傷。期盼早日再相會，中橫加油！花蓮加油！」、「雖然很想吃罵漲，但花蓮加油」、「罵漲真的好好吃～期待再相會，辛苦大家了～安全第一」。

中橫 加油站

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