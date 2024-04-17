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不用求代買了！IU代言NB BOY系列首度登台開賣 超Q限量貼紙、吊飾只送不賣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
New Balance自即日起到4月28日，選在新光三越百貨A11館，打造NB BOY系列服飾期間快閃店。圖／New Balance提供
New Balance自即日起到4月28日，選在新光三越百貨A11館，打造NB BOY系列服飾期間快閃店。圖／New Balance提供

原本只有韓國才有的NB BOY系列服飾，終於正式來台開賣了！為此New Balance還自即日起到4月28日，選在新光三越百貨A11館，打造期間快閃店，除了陳列完整各式T恤之外，更推出了只送不賣的超可愛限量貼紙與吊飾，讓人忍不住想敗家。

New Balance台灣透露，由於品牌大使IU的加持之下，專為韓國市場開發的NB BOY系列服飾，也受到鄰近亞洲國家消費者的青睞。品牌還觀察到，不少人還會去韓國旅遊或是透過代買入手NB BOY系列，於是便向亞太區總部溝通，終於在這一季正式引進。全新NB BOY系列以「初夏漫遊Summer Dream」為主題，並分為三種不同的夏日情境，分別是「Happy Shopper」、「Better Runner」與「Cool Surfer」，共釋出21款短袖上衣，透過繽紛配色與可愛插畫，描繪陽光明媚的午後，揪好友暢快地購物，或是在涼爽夏夜，獨自在河堤慢跑，體驗大汗淋漓的快感。亦或遠離城市喧囂，躺在沙灘上感受海風、在衝浪板上跟著海浪擺動等氛圍。

品牌大使IU的加持之下，專為韓國市場開發的NB BOY系列服飾，也受到鄰近亞洲國家消費者的青睞。圖／New Balance提供
品牌大使IU的加持之下，專為韓國市場開發的NB BOY系列服飾，也受到鄰近亞洲國家消費者的青睞。圖／New Balance提供

因此，期間快閃店也以同樣概念呈現，利用藍天、沙灘、青檸等夏日重點色調為主色，並將海洋、棕櫚樹等夏季元素，原汁原味呈現。此外，為歡慶快閃店開幕，New Balance更打造高達2.8公尺NB BOY男孩的巨型氣球，將服飾上的Q版插畫忠實還原。而且，還特別訂製全台獨家的NB BOY夏日小吊飾，只要購買這系列上衣，並加入LINE官方帳號會員，即可挑選Q版絨毛吊飾及多彩掛繩，客製個性化的專屬夏日配件。另外，線上完成指定的任務，即可享百元購物金與NB BOY初夏沁涼氣泡飲以及主題貼紙組，還有機會抽中NB BOY系列服飾。

NB BOY系列以「初夏漫遊Summer Dream」為主題，並分為三種不同的夏日情境，共釋出21款短袖上衣。圖／New Balance提供
NB BOY系列以「初夏漫遊Summer Dream」為主題，並分為三種不同的夏日情境，共釋出21款短袖上衣。圖／New Balance提供

NB BOY系列期間快閃店利用藍天、沙灘、青檸等夏日重點色調為主色，並將海洋、棕櫚樹等夏季元素，原汁原味呈現。圖／New Balance提供
NB BOY系列期間快閃店利用藍天、沙灘、青檸等夏日重點色調為主色，並將海洋、棕櫚樹等夏季元素，原汁原味呈現。圖／New Balance提供

只要購買NB BOY系列上衣，並加入LINE官方帳號會員，即可挑選Q版絨毛吊飾及多彩掛繩。圖／New Balance提供
只要購買NB BOY系列上衣，並加入LINE官方帳號會員，即可挑選Q版絨毛吊飾及多彩掛繩。圖／New Balance提供

線上完成指定的任務，即可享百元購物金與NB BOY初夏沁涼氣泡飲以及主題貼紙組，還有機會抽中NB BOY系列服飾。圖／New Balance提供
線上完成指定的任務，即可享百元購物金與NB BOY初夏沁涼氣泡飲以及主題貼紙組，還有機會抽中NB BOY系列服飾。圖／New Balance提供

IU 快閃 沙灘

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