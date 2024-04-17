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傳說中的記憶吐司？搭配全聯「這1物」不可或缺 網歪樓喊：吃了變聰明

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯店鋪外觀。圖／聯合報系資料照片
全聯店鋪外觀。圖／聯合報系資料照片

大家的早餐都吃什麼呢？一名網友在全聯發現這款福汎的巧克力醬搭配吐司很滑順也不會太甜膩，對她而言是做餐做畫的好朋友。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，巧克力醬一直是家中孩子的愛，「福汎」這牌子的巧克力醬很常買，抹起來很滑順也不會太甜膩，對她而言更是做餐做畫的好朋友，尤其吐司畫真的是很療癒的一件事，同時曬出自己創作的作品，強調這片巧克力古詩吐司是在連假時的蘇州行帶給她的靈感。

原PO曬出自己創作的作品，強調這片巧克力古詩土司是在連假時的蘇州行帶給她的靈感。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
原PO曬出自己創作的作品，強調這片巧克力古詩土司是在連假時的蘇州行帶給她的靈感。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説

貼文一出，網友們紛紛讚賞這款巧克力醬，「這牌子的巧克力是真的好吃，我也是愛好者」、「我也有這款巧克力醬」、「我也很愛這牌的巧克力醬」、「我也喜歡這牌巧克力，跟早餐店的一樣是好吃的巧克力醬」、「我也超愛這個醬，一定要塗有點厚再烤過表面有點脆脆的超好吃」。

廣大網友也稱讚這位媽媽讓吃早餐變得很有趣，「這怎麼寫的...好狂好強好厲害」、「這麼美的字寫在吐司上吃掉好浪費」、「好厲害，太有才了吧」、「字好美，寫了一手好字」、「覺得吃了會變聰明」、「這才是真正的閱讀麵包」、「好強！像列印出來的」、「這怎麼捨得吃」、「用牙籤沾巧克力醬可以寫成這樣也太扯，字很漂亮」、「巧克力是你家不可或缺的顏料是吧」。此外，有部分網友對這件事產生共鳴，「小叮噹的記憶麵包！」、「這根本小叮噹記憶吐司」、「傳說中哆啦a夢的記憶吐司」、「我想到哆啦A夢的記憶吐司，考試神器啊」。

不過，也有網友懷疑這款巧克力醬竟然可以在全聯買到，「我在全聯從來沒看過，都是去食品材料行買的...」、「全聯有賣這牌巧克力醬嗎？」、「好像不是每間全聯都有」。

一名網友在全聯發現這款福汎的巧克力醬搭配吐司很滑順也不會太甜膩。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
一名網友在全聯發現這款福汎的巧克力醬搭配吐司很滑順也不會太甜膩。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説

全聯 吐司

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