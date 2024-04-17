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百貨消費力女性站穩主場 環球購物中心：XYZ世代重視面向大不同

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
環球購物中心母親節檔期4月18日登場，線上線下齊推「粉漾禮品展」。圖／環球購物中心提供
環球購物中心母親節檔期4月18日登場，線上線下齊推「粉漾禮品展」。圖／環球購物中心提供

母親節不只是屬於媽媽的日子，也是屬於所有女性愛自己的節日。相較過去，結婚、生子已經不是人生固定選項，百貨業者觀察，早期母親節購物習慣以送禮居多，現在的消費者比較會為自己著想，不婚不育者掌控更多預算在自己身上，會找理由為自己慶祝。

Global Mall環球購物中心觀察，尤其疫情前後比較最明顯，更多民眾體認到「人生苦短」，更會對自己好一點。母親節不只是屬於母親的身份，像是擁有毛小孩的人也會認為自己是媽咪的身分，會找理由為自己慶祝母親節。

另外，根據環球購物中心統計，女性占整體消費會員數與金額達7成以上，其中不同世代女性消費力增長類別大不同。X世代(45歲以上)女性重視居家生活，在家電、適合全家穿搭的服飾品牌消費金額成長幅度最高，而Y世代(25-44歲)則以時尚感服飾及3C消費成長最為明顯，Z世代(25歲以下)為藥妝及餐飲增長最多。

近來食安、強震分散了母親節首波檔期的注意力，百貨也在母親節主檔更著力。環球購物中心4月18日至5月12日展開母親節檔期，主打多元門檻，點數禮券雙回饋最高16%、四大行動支付滿額贈、線上購物金回饋通通有，還有LINE FRIENDS母親節限定打卡點與會員禮。並與乳癌防治基金會合作舉辦健康講座直播、粉紅行動祈願，提高對於守護女性健康的重視度。

為了方便消費者選購，環球購物中心線上線下齊推「粉漾禮品展」集結百大品牌推出粉嫩系小家電、香氛、服飾配件、母親節蛋糕優惠7折起，4月18日至5月12日全台8店加碼抽，於實體任一分店及環球Online皆有消費，活動期間累計消費滿3千元即可抽粉嫩系3C家電，包括iPhone 15、AirPods Pro 2代、Samsonite行李箱。

宏匯廣場於自4月18日至5月15日加入百貨母親節戰線，首11日4月18日至4月28日全館滿3,000元送300元、指定業種滿10,000元送600元，全館消費滿3,000元再抽價值15萬元FUJI旗艦級按摩椅。另有聯名卡刷卡加碼、高門檻回饋滿額禮、黑白風潮來店禮等優惠。此外，即將迎來「魚君海鮮丼專門店」首度進駐新北，並將於5月1日正式開幕。

迎接母親節檔期，環球購物中心推出LINE FRIENDS打卡點與限定會員禮。圖／環球購物中心提供
迎接母親節檔期，環球購物中心推出LINE FRIENDS打卡點與限定會員禮。圖／環球購物中心提供
環球購物中心母親節檔期4月18日登場，推出多元門檻與回饋。圖／環球購物中心提供
環球購物中心母親節檔期4月18日登場，推出多元門檻與回饋。圖／環球購物中心提供
環球購物中心推出LINE FRIENDS母親節限定會員禮。圖／環球購物中心提供
環球購物中心推出LINE FRIENDS母親節限定會員禮。圖／環球購物中心提供
「魚君海鮮丼專門店」首度進駐新北，5月1日於宏匯廣場正式開幕。圖／宏匯廣場提供
「魚君海鮮丼專門店」首度進駐新北，5月1日於宏匯廣場正式開幕。圖／宏匯廣場提供
「魚君海鮮丼專門店」5月1日進駐宏匯廣場開幕。圖／宏匯廣場提供
「魚君海鮮丼專門店」5月1日進駐宏匯廣場開幕。圖／宏匯廣場提供

人生 母親節 環球購物中心

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