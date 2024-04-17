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母親節蛋糕開戰 中市業者買1捐1贈弱勢家庭讓愛加倍

中央社／ 台中17日電

母親節檔期搶先開跑，台中市業者推出應景蛋糕迎戰，除預購有早鳥優惠價，還有業者推出買1捐1、讓愛加倍感動的活動，消費者只要預購任一款母親節蛋糕，業者同時捐贈1顆蛋糕給弱勢家庭。

母親節即將到來，台中市多家飯店及連鎖咖啡業者都推出應景母親節蛋糕應戰，其中連鎖咖啡業者85度C公關部經理蔡宜玲今天表示，即起到5月9日在門市現場預購母親節主題蛋糕可享85折優惠。

蔡宜玲指出，去年熱銷的花束蛋糕今年復刻上市，還有傳承媽媽溫暖的國民電鍋、少女心的熊熊蛋糕等，除門市預購可享85折優惠，透過85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話還可再參加抽獎，獎品有iPhone15、自動洗碗機、加拿大家用廚餘機等。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，「愛的蛋糕傳送計畫－買1捐1活動」持續舉辦，就算是在南投偏鄉弱勢家庭，也希望每年親送，讓他們品嚐到溫暖蛋糕，這項活動今年進入第11年，已有客人每年固定響應，不少客人更將買的那顆直接捐出去，更有客人連續10年每年購買5顆，請飯店方協助幫忙捐贈，讓愛加倍感動。

台中福華飯店以「心愛的媽」為靈感推出母親節限定「馨愛」荔枝玫瑰慕斯戚風蛋糕，仿真康乃馨花禮獻上對母親最深的愛與尊敬，即起至5月12日開賣，4月30日前預訂享早鳥優惠價，加碼再贈「媽媽有鬆折價券」。

裕元花園酒店研發兩款主題蛋糕，濃郁系「醇真馨情」及清爽系「永恆獻愛」，兩款母親節限定款蛋糕5月5日前享早鳥優惠價；不論現場及官網訂購母親節蛋糕，還能優惠價加購好年冰糖蓮子湯或干貝一品雞湯。

母親節 飯店

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