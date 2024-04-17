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世界地球日 「Today at Apple」免費課程邀大人小孩一起愛地球

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
和陳彥博⼀起探索極地夢想和環境永續，4⽉20⽇14:00～15:30於Apple信義A13開課。圖／蘋果提供
和陳彥博⼀起探索極地夢想和環境永續，4⽉20⽇14:00～15:30於Apple信義A13開課。圖／蘋果提供

迎接世界地球日，「Today at Apple」再推出一系列主題免費課程，以「再⽣，再造，再創新」為主軸，邀請超馬好手陳彥博、小孩最愛的蝌蚪老師，以及RE-THINK重新思考創辦人黃之揚等不同領域中才華洋溢的創作者，號召民眾從日常永續行動出發，一起起身力行愛地球。

即日起至4月27日，於Apple直營店陸續推出多堂「Today at Apple」免費課程與工作坊 ，為大家帶來「再⽣，再造，再創新」的精彩內容，運⽤iPhone、iPad和Apple Watch等日常生活中不可或缺的產品，成為實踐永續地球與綠色行動的最佳夥伴，同時喚起對環境保護的意識。課程邀請到超馬好手陳彥博，分享他探索極地夢想和環境永續的深刻體驗與成就；自然生態界的孩子王蝌蚪老師，則帶領大家貼近自然生態發現動物之美；以及RE-THINK重新思考如何運用社群力友善環境等豐富主題，以有趣又有意義的形式，深入認識我們唯一的地球與環境。

4月20日本週六，超馬好手陳彥博，將分享他勇闖世界參與極地超級馬拉松的深刻體驗與成就，跨越南極、北極、沙漠與高山等艱難環境，透過與大自然最親近的互動，見證地球的力與美。課程中陳彥博也將分享如何透過Apple Watch的「體能訓練」app了解⾝體狀況和運動表現，以及他所拍攝的極地美景設定成Apple Watch錶⾯，響應世界地球⽇。

這個週末自然生態界的孩子王、大人小孩都愛的蝌蚪老師，將帶領大家⼀起認識周遭的外來動物和⼩訪客，發現最純粹的動物自然之美。和蝌蚪老師一起觀察⼩動物嘉賓，⽤iPad搭配Apple Pencil，在Keynote上繪製動物⼩檔案海報，以創意提升友善環境的意識。

「RE-THINK重新思考」是透過創新設計、翻轉環境教育、解決垃圾問題為旨，運用社群力改變台灣的環保團體。4月22日起創辦人黃之揚將連續多天開設課程，帶領大家近距離認識環境與垃圾分類，並以iPad搭配 Apple Pencil，在Keynote上創作帶領大家創作回收⼤百科，從了解創造改變，成為友善環境⽣活家。

和RE-THINK重新思考一起創作回收大百科4月22日至4⽉27⽇於Apple信義A13都有開課。圖／蘋果提供
和RE-THINK重新思考一起創作回收大百科4月22日至4⽉27⽇於Apple信義A13都有開課。圖／蘋果提供
和蝌蚪⽼師⼀起認識周遭的外來動物⼩訪客，4⽉21⽇14:00～16:00於Apple信義A13開課。圖／蘋果提供
和蝌蚪⽼師⼀起認識周遭的外來動物⼩訪客，4⽉21⽇14:00～16:00於Apple信義A13開課。圖／蘋果提供

極地 自然生態 馬拉松

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