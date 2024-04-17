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社工受暴比率高 衛福部專屬APP助家訪風險評估

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部導入「社會工作人員智慧決策行動平台」，其中的XR模擬課程，可讓社工有如身歷其境，對家訪可能出現的各式突發情況預做準備。記者林琮恩／攝影
衛福部導入「社會工作人員智慧決策行動平台」，其中的XR模擬課程，可讓社工有如身歷其境，對家訪可能出現的各式突發情況預做準備。記者林琮恩／攝影

剴剴案燒出社工執業困境，社工執業安全過去屢受挑戰，風險較高的保護性社工、心衛社工總是招不滿。衛福部社工司統計，111年一年內超過千名社工遭遇人身安全危害。為強化社工人員工作環境安全、降低執業風險，衛福部設計「社會工作人員智慧決策行動平台」，該平台可用於社工家訪時的風險預測，算出風險係數讓社工決定是否找警察通行，降低社工人身安全危害。

衛福部次長李麗芬表示，家庭訪視是社工重要工作，起初會由督導陪同，但終有一天必須單兵作戰，上述平台的風險預警模型，透過資料庫串接，可於5秒內算出家訪風險係數，讓社工依風險程度群求警方陪同，若員警無法出勤，則由社工督導調度其他社工共同訪視。

該平台另一項功能是模擬實境（XR）家訪訓練課程。李麗芬表示，目前平台上共有8堂XR課程，未來將持續新增課程；過去社工實際家訪錢，只能靠經驗傳承、老師教導等方式，XR模擬課程可讓社工有如身歷其境，對家訪可能出現的各式突發情況預做準備，讓社工「裝備得更好」。

除風險預警、XR課程外，平台還有語音轉文字、家系圖繪製、訪視路線規劃，共計5項功能。李麗芬表示，過去社工繪製家系圖，需要使用電腦軟體，且過程曠日廢時，藉由平台功能，社工在通勤時間內就可用手機完成繪製。

語音轉文字功能預估可為每位社工每年節省12萬小時繕打逐字稿時間，提升工作效率，且語音辨識納入社會工作相關專有名詞；路線規劃功能與一般網路地圖不同，列出社工常用的村里長、學校等位置，且社工可以上網登記那條路線好走、有流浪狗等，方便其他社工參考。

使用過平台的台北市政府大同社會福利服務中心社工師花千惠表示，自己對風險預警功能最有感，取得平台的風險程度評估，預先得知家訪高風險時，可以先想好預防措施；語音轉文字功能葉可幫助提升訪談後撰寫摘要的效率。

李麗芬表示，此平台是一款APP，目前僅能在蘋果系統安裝，先讓政府部門社工共約8千人使用，衛福部將補助22縣市共156處社福中心、22處家防中心、71處心衛中心購置XR設備。衛福部社工司司長蘇昭如說，平台建置共花費6至7千萬元，因考量資安，故先以蘋果系統為主。

衛福部次長李麗芬（左4）表示，為強化社工人員工作環境安全、降低執業風險，衛福部設計「社會工作人員智慧決策行動平台」，用於社工家訪時的風險預測，算出風險係數讓社工決定是否找警察通行，降低社工人身安全危害。記者林琮恩／攝影
衛福部次長李麗芬（左4）表示，為強化社工人員工作環境安全、降低執業風險，衛福部設計「社會工作人員智慧決策行動平台」，用於社工家訪時的風險預測，算出風險係數讓社工決定是否找警察通行，降低社工人身安全危害。記者林琮恩／攝影

社工 風險

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