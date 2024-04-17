名有「慕軒」、4月17日生日注意！5月底前邀你免費入住

慕軒飯店喜迎開幕10周年，推出系列住房及餐飲優惠。其中包括即日起至5月31日的「好名好日免費住」活動，凡姓名中含「慕軒」且生日為4月17日，則可免費入住慕軒客房一晚（原價28,000元），並加贈生日蛋糕。

此外，同時間另有「連住兩日優惠」住房方案，連續入住兩晚的旅客，於第二晚可享半價優惠；還有「連住兩日優惠」方案，推出兩大加碼好康，若生日或結婚紀念日為4月17日，可於平日（周日至周四）免費升等房型（最高至慕軒客房）；若為預訂慕軒客房之旅客，可於平日延遲退房時間至下午3點。

另一項「紀念日奢華過」住房專案，則提供結婚超過10周年（包括10年）、生日或結婚登記日為4月17日之旅客，可以新台幣13,888元的優惠價格入住限量的天際套房（原價90,000元）。

在餐飲方面也有優惠，即日起至4月30日，包括4月壽星享餐飲消費享85折；館內餐飲消費滿新台幣4,170元即可獲得抽獎機會，有機會抽中單人早餐券、房型升等券、雙人Happy Hour樂享券、餐飲抵用券等好禮；此外，紅酒、白酒、威士忌等指定酒水享買一送一。

更多詳細優惠內容可查：https://madisontaipei.com/，https://www.facebook.com/madisontaipei ，或致電：02-7726-6699。