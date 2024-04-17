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CINDY CHAO The Art Jewel二十周年 35億藝品獻台灣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
原就與珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）為多年好友的林熙蕾，本身也是CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶藏家。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
原就與珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）為多年好友的林熙蕾，本身也是CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶藏家。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

最微小的細節裡，常藏有宏觀壯闊的驚妙神奇。華人珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）所創立的CINDY CHAO The Art Jewel今年喜逢20周年，品牌今日於晶華酒店專賣店上以「胸針展」為形式展開「廿載拓界 生命的律動」全球巡迴展首站，帶來合計15款頂級珠寶、價格上看35億。全球巡迴首站即登場台灣，除展示對頂級收藏家的致意，並有港星林熙蕾與馮德倫風度翩翩、聯袂出席。

現身記者會的林熙蕾身上配戴了四季系列的長葉胸針「金秋」款，馮德倫則選用了二十周年紀念蜻蜓胸針，輕盈、閃耀、飄逸。其中林熙蕾與珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）原本就情同閨蜜，並收藏有CINDY CHAO The Art Jewel的多款珠寶，包含品牌早期的Donut戒指、或樹枝手環，都讓她愛不釋手，更能在收藏的珠寶裡看到創作的變化與歷程，更讓她視趙心綺（Cindy Chao）的創作並非珠寶、已臻至藝術品的層次。

以「建築師思維、雕塑家手藝」的CINDY CHAO The Art Jewel，其珠寶作品兼容了生命力、建築感與雕塑性的三位一體，作品並已被史密森尼國家自然歷史博物館、巴黎裝飾藝術博物館、維多利亞與艾爾伯特博物館納為永久館藏。為了全球巡迴展，品牌並帶來全新二十周年系列多款「四季長葉」胸針與「蜻蜓」胸針，並同場加映2023 Black Label Masterpiece VI大師系列「光之羽翼」胸針，與2023 Black Label Masterpiece II大師系列「帕米爾」胸針。

全新共七款的「四季長葉」胸針，以單一葉片形式但凝聚以春夏秋冬的四季風情，讓一葉不僅知秋、更見證了歲時的更迭。「四季長葉」胸針上葉面的蜿蜒弧度變化、光影的漸變，正是Cindy Chao於立體空間掌握、雕塑技巧的強項。僅1.77公厘薄的鈦金屬葉片同時展現了堅硬與輕盈，並透過20至60倍的顯微鏡進行鑲嵌，因而讓平均每一葉葉片皆承載以約1,500顆寶石，高度考驗珠寶師匠的眼力、曠日廢時；另一只新品「蜻蜓」系列胸針則帶來6件巧奪天工，以逆風中尚能高速飛翔的蜻蜓、投射出設計師心境：歷經20年的不變初心和堅持。每件胸針皆鑲嵌以13種寶石、並有50種以上的殊異色調，蜻蜓的身體與翅膀則大膽運用了鈦金屬、K金、牛角，以及光化樹脂等複合材質。

造型如一束幸福捧花的2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針，以又稱「蔥嶺」的帕米爾高原為名。直接雕刻的形式讓胸針自冠部與根部皆充滿了強韌的生命力，並鑲嵌了白鑽、黃鑽、棕鑽、藍寶石、粉色藍寶石、灰綠色藍寶石、紫色藍寶石、紫色石榴石、沙弗萊石與翠榴石，全數寶石總計5,786顆；以白孔雀羽毛為靈感的2023 Black Label Masterpiece VI大師系列光之羽翼胸針，則展現了鑽石切割的多元形式：共使用梨形、玫瑰形、橢圓形、圓形與枕形等五種切割，鑽石鑲嵌更總量近2,500顆。其中主石為一顆19.14克拉心型切割白鑽，再有8顆超過3克拉、最大一顆更為7.57克拉，完美還原羽毛蓬鬆、飄逸的生命力。

「廿載拓界 生命的律動」鑑賞會由即日起於晶華酒店總統套房展出，下周則將回到CINDY CHAO The Art Jewel晶華酒店2樓專賣店內、直至4月30日為止，並需提前預約。

2023 Black Label Masterpiece VI大師系列光之羽翼胸針，運用五種鑽石切工，主石並為一顆19.14克拉心型切割白鑽，完美還原羽毛的蓬鬆飄逸，價格店洽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece VI大師系列光之羽翼胸針，運用五種鑽石切工，主石並為一顆19.14克拉心型切割白鑽，完美還原羽毛的蓬鬆飄逸，價格店洽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「四季長葉」胸針，使用光化樹脂、18K白金與鈦金屬為材質，主石選用5.27克拉水滴型切割濃彩黃鑽，另鑲嵌白鑽、橘色藍寶石與粉紅藍寶石，價格店洽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「四季長葉」胸針，使用光化樹脂、18K白金與鈦金屬為材質，主石選用5.27克拉水滴型切割濃彩黃鑽，另鑲嵌白鑽、橘色藍寶石與粉紅藍寶石，價格店洽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「四季長葉」胸針由於大面積、更能展現珠寶如雕塑般的立體感，正是本次展覽的工藝亮點。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「四季長葉」胸針由於大面積、更能展現珠寶如雕塑般的立體感，正是本次展覽的工藝亮點。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列「蜻蜓」胸針，主石為一顆2.06克拉水滴形切割白鑽，並結合了牛角、18K白金與黃金，取牛角的透光性與琥珀色，更顯色彩的豐富層次，價格店洽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列「蜻蜓」胸針，主石為一顆2.06克拉水滴形切割白鑽，並結合了牛角、18K白金與黃金，取牛角的透光性與琥珀色，更顯色彩的豐富層次，價格店洽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列「蜻蜓」胸針，主石為4.48克拉之三角形切割帕拉伊巴碧璽，並鑲嵌鑽石、藍寶石、黃鑽、海水藍寶石、紫色藍寶石、玫瑰榴石與馬來亞石榴石，價格店洽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列「蜻蜓」胸針，主石為4.48克拉之三角形切割帕拉伊巴碧璽，並鑲嵌鑽石、藍寶石、黃鑽、海水藍寶石、紫色藍寶石、玫瑰榴石與馬來亞石榴石，價格店洽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
之所以選用鈦金屬為珠寶骨幹，因為將兼具輕盈與硬度的特點，並讓寶石風采極大化。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
之所以選用鈦金屬為珠寶骨幹，因為將兼具輕盈與硬度的特點，並讓寶石風采極大化。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
港星馮德倫現身CINDY CHAO The Art Jewel二十周年「廿載拓界 生命的律動」胸針特展。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
港星馮德倫現身CINDY CHAO The Art Jewel二十周年「廿載拓界 生命的律動」胸針特展。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列「四季長葉」胸針，因胸針面積寬闊、更能展現工藝與創意，也是珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）近年鍾愛的創作形式之一。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列「四季長葉」胸針，因胸針面積寬闊、更能展現工藝與創意，也是珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）近年鍾愛的創作形式之一。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針，帶有往下扎根、同時向上綻放的旺盛生命力意念。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針，帶有往下扎根、同時向上綻放的旺盛生命力意念。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

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