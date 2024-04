CINDY CHAO The Art Jewel二十周年 35億藝品獻台灣

最微小的細節裡,常藏有宏觀壯闊的驚妙神奇。華人珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao)所創立的CINDY CHAO The Art Jewel今年喜逢20周年,品牌今日於晶華酒店專賣店上以「胸針展」為形式展開「廿載拓界 生命的律動」全球巡迴展首站,帶來合計15款頂級珠寶、價格上看35億。全球巡迴首站即登場台灣,除展示對頂級收藏家的致意,並有港星林熙蕾與馮德倫風度翩翩、聯袂出席。

現身記者會的林熙蕾身上配戴了四季系列的長葉胸針「金秋」款,馮德倫則選用了二十周年紀念蜻蜓胸針,輕盈、閃耀、飄逸。其中林熙蕾與珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao)原本就情同閨蜜,並收藏有CINDY CHAO The Art Jewel的多款珠寶,包含品牌早期的Donut戒指、或樹枝手環,都讓她愛不釋手,更能在收藏的珠寶裡看到創作的變化與歷程,更讓她視趙心綺(Cindy Chao)的創作並非珠寶、已臻至藝術品的層次。

以「建築師思維、雕塑家手藝」的CINDY CHAO The Art Jewel,其珠寶作品兼容了生命力、建築感與雕塑性的三位一體,作品並已被史密森尼國家自然歷史博物館、巴黎裝飾藝術博物館、維多利亞與艾爾伯特博物館納為永久館藏。為了全球巡迴展,品牌並帶來全新二十周年系列多款「四季長葉」胸針與「蜻蜓」胸針,並同場加映2023 Black Label Masterpiece VI大師系列「光之羽翼」胸針,與2023 Black Label Masterpiece II大師系列「帕米爾」胸針。

全新共七款的「四季長葉」胸針,以單一葉片形式但凝聚以春夏秋冬的四季風情,讓一葉不僅知秋、更見證了歲時的更迭。「四季長葉」胸針上葉面的蜿蜒弧度變化、光影的漸變,正是Cindy Chao於立體空間掌握、雕塑技巧的強項。僅1.77公厘薄的鈦金屬葉片同時展現了堅硬與輕盈,並透過20至60倍的顯微鏡進行鑲嵌,因而讓平均每一葉葉片皆承載以約1,500顆寶石,高度考驗珠寶師匠的眼力、曠日廢時;另一只新品「蜻蜓」系列胸針則帶來6件巧奪天工,以逆風中尚能高速飛翔的蜻蜓、投射出設計師心境:歷經20年的不變初心和堅持。每件胸針皆鑲嵌以13種寶石、並有50種以上的殊異色調,蜻蜓的身體與翅膀則大膽運用了鈦金屬、K金、牛角,以及光化樹脂等複合材質。

造型如一束幸福捧花的2023 Black Label Masterpiece II大師系列帕米爾胸針,以又稱「蔥嶺」的帕米爾高原為名。直接雕刻的形式讓胸針自冠部與根部皆充滿了強韌的生命力,並鑲嵌了白鑽、黃鑽、棕鑽、藍寶石、粉色藍寶石、灰綠色藍寶石、紫色藍寶石、紫色石榴石、沙弗萊石與翠榴石,全數寶石總計5,786顆;以白孔雀羽毛為靈感的2023 Black Label Masterpiece VI大師系列光之羽翼胸針,則展現了鑽石切割的多元形式:共使用梨形、玫瑰形、橢圓形、圓形與枕形等五種切割,鑽石鑲嵌更總量近2,500顆。其中主石為一顆19.14克拉心型切割白鑽,再有8顆超過3克拉、最大一顆更為7.57克拉,完美還原羽毛蓬鬆、飄逸的生命力。