Max & Co、Benetton、Manolo Blahnik浪漫春日小花上身

春日的小花，總帶來輕快、大自然的閒散氣息。多個時尚品牌包含MSMG、United Colors of Benetton、Manolo Blahnik與Max & Co皆在本季將花朵為元素結合服裝或鞋履設計，讓隨身散發雀躍的生命力，浪漫隨身。

以品牌創意總監Massimo Giorgetti一趟坦尚尼亞之旅為靈感，MSGM 2024早春女裝系列將冒險精神、自然奇景納入MSGM服裝設計，清新的雛菊印花、雛菊緹花圖案與水鑽裝飾，妝點了印花短版針織衫、西裝背心、印花針織衫，甚至是拼接印花百褶裙、鑽雛菊裝飾牛仔褲等多樣化單品，展現寧靜的優雅；英倫鞋履品牌Manolo Blahnik本季則將葉子、花朵和珊瑚運用於鞋款輪廓，並以英國攝影師David Bailey在1960年的經典花卉時尚肖像為設計元素，打造出如Ballerimu蕾絲雛菊平底穆勒鞋、輕快浪漫，又像是雛菊刺繡「開」上了Hangsis高跟鞋、Campariflat平底鞋，營造出英倫的田園風情。

一項擁有斑斕色彩的班尼頓（United Colors of Benetton），春夏系列則大量選用了大麗花、雛菊、樹葉和蕨類植物，將花卉植物以印花、針織，化為服裝生命力的表現；此外MAX&Co.則與Fatma Mostafa推出聯名系列，其中花卉方形Logo T恤將自然生活場景中的小花「裱框」、禮讚俯拾可得的自然之美，另有風景畫耳環則精湛刺繡的形式，將草地、雲朵、曠野的景致濃縮在小巧的耳環中，宛如捕捉到印象派名家莫內筆下的神韻，無論遠看或近觀，浪漫就在朦朧中。