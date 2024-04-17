快訊

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

怪手列隊！天王星大樓夷為平地…工程人員脫帽向地震罹難者致意

被說撞臉「不夠善良的我們」白髮賀軍翔？侯友宜親回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

格蘭花格福爾摩沙雪莉單桶原酒 最終版首款限量557瓶

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「格蘭花格福爾摩沙1993單一麥芽雪莉單桶原酒」酒液呈現深遂富有底韻的深琥珀色。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭花格福爾摩沙1993單一麥芽雪莉單桶原酒」酒液呈現深遂富有底韻的深琥珀色。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以豐富原酒著稱的格蘭花格（Glenfarclas）酒廠，以台灣為發想的福爾摩沙精選系列，今年推出共有3酒款的「格蘭花格福爾摩沙單一麥芽雪莉桶單桶原酒．台灣限量最終版（第4批次）」，最終版首款為全球限量557瓶的「格蘭花格福爾摩沙1993」，為福爾摩沙系列最終版譜出序章。

「格蘭花格福爾摩沙單一麥芽雪莉桶單桶原酒．台灣限量最終版（第4批次）」共有3款年份，皆於於2023年裝瓶，4月率先發行首款「格蘭花格福爾摩沙1993」，單瓶售價26,000元。

「格蘭花格福爾摩沙1993單一麥芽雪莉單桶原酒」為30年單桶斯佩賽麥芽威士忌，酒液呈現深遂富有底韻的深琥珀色，猶如經過拋光的紅木，代表著格蘭花格雪莉桶原酒的傑出質地。氣味則馥郁香醇，帶著格蘭花格少見的花香，伴隨著焦糖與太妃糖的氣味，散發淡淡雪莉乾果香氣，尾端散發如雪茄般的的煙草味畫龍點睛；入口則滑順與香甜，接著甜味優雅消逝，轉變為些許白胡椒等辛香料氣味，酒體厚實濃郁。

格蘭花格酒廠創立於1836年，擁有近二百年的製酒工藝，是蘇格蘭現今少數仍由家族獨立經營的酒廠，歷經五代的傳承與堅持，堅持使用直火蒸餾，精選優質Oloroso雪莉桶，於鋪地室酒窖中長年熟成，講究的製酒工藝，創造橫跨近二世紀芳醇細緻的獨特風格。

在許多酒廠追求現代化的倉儲設備時，格蘭花格依然堅持鋪地式酒窖，讓酒液在最貼近風土的天然環境下雪莉桶存。追求極致的風味，講究的製酒工藝，創造橫跨近二世紀芳醇細緻的獨特風格，近5年更二度榮獲「蘇格蘭單一麥芽最佳酒廠」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭花格福爾摩沙1993單一麥芽雪莉單桶原酒」，限量557瓶，單瓶售價26,000元。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭花格福爾摩沙1993單一麥芽雪莉單桶原酒」，限量557瓶，單瓶售價26,000元。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

氣味 酒精

延伸閱讀

大摩雙擘築光藝境 璀璨耀現 睽違五年！首席傳奇釀酒師Richard Paterson抵台 親揭時光之淬

連續7年獨獻台灣 格蘭利威15年雪莉桶原酒2024年臻藏版

格蘭菲迪攜手二星渥達尼斯磨坊 限期推出星級餐酒體驗

「你弄痛我了」貌美人妻開窗求救控家暴 監視器畫面曝光結局大逆轉

相關新聞

Max & Co、Benetton、Manolo Blahnik浪漫春日小花上身

春日的小花，總帶來輕快、大自然的閒散氣息。多個時尚品牌包含MSMG、United Colors of Benetton、...

格蘭花格福爾摩沙雪莉單桶原酒 最終版首款限量557瓶

以豐富原酒著稱的格蘭花格（Glenfarclas）酒廠，以台灣為發想的福爾摩沙精選系列，今年推出共有3酒款的「格蘭花格福...

達美樂夏威夷披薩選用金鑽鳳梨 農糧署曝原因

國內正逢國產鳳梨盛產季節，披薩連鎖業者達美樂宣布，夏威夷口味披薩將採用台農17號的金鑽鳳梨。農業部農糧署指出，金鑽鳳梨糖...

梅花糕、串串你都吃過嗎？ 在台灣爆紅的中國10大美食

隨著抖音、小紅書短片觀看人次提升，近年許多中國美食以黑馬之姿攻佔台灣人的心，不僅店面越開越多，夜市攤販小吃也漸漸增加，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出十大在台灣爆紅的台灣美食，快跟著《網路溫度計DailyView》一起蒐集吃貨清單吧！

沒了！Google One這「2功能」將取消 超好用「魔術修圖」5月開放全Pixel用戶使用

擁有Pixel手機，同時也是Google One會員的民眾注意啦！Google近期發信通知會員，將自‌5‌月‌‌1‌5日...

7-ELEVEN跨海聯名「加賀屋」推6款和食新品 全家5款蔬食清爽迎夏季

超商鮮食又有美味新選擇！7-ELEVEN「星級饗宴」瞄準喜愛品嚐日式風味料理的族群，首度與日本溫泉旅館的傳奇飯店，日本和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。