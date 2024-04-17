格蘭花格福爾摩沙雪莉單桶原酒 最終版首款限量557瓶

以豐富原酒著稱的格蘭花格（Glenfarclas）酒廠，以台灣為發想的福爾摩沙精選系列，今年推出共有3酒款的「格蘭花格福爾摩沙單一麥芽雪莉桶單桶原酒．台灣限量最終版（第4批次）」，最終版首款為全球限量557瓶的「格蘭花格福爾摩沙1993」，為福爾摩沙系列最終版譜出序章。

「格蘭花格福爾摩沙單一麥芽雪莉桶單桶原酒．台灣限量最終版（第4批次）」共有3款年份，皆於於2023年裝瓶，4月率先發行首款「格蘭花格福爾摩沙1993」，單瓶售價26,000元。

「格蘭花格福爾摩沙1993單一麥芽雪莉單桶原酒」為30年單桶斯佩賽麥芽威士忌，酒液呈現深遂富有底韻的深琥珀色，猶如經過拋光的紅木，代表著格蘭花格雪莉桶原酒的傑出質地。氣味則馥郁香醇，帶著格蘭花格少見的花香，伴隨著焦糖與太妃糖的氣味，散發淡淡雪莉乾果香氣，尾端散發如雪茄般的的煙草味畫龍點睛；入口則滑順與香甜，接著甜味優雅消逝，轉變為些許白胡椒等辛香料氣味，酒體厚實濃郁。

格蘭花格酒廠創立於1836年，擁有近二百年的製酒工藝，是蘇格蘭現今少數仍由家族獨立經營的酒廠，歷經五代的傳承與堅持，堅持使用直火蒸餾，精選優質Oloroso雪莉桶，於鋪地室酒窖中長年熟成，講究的製酒工藝，創造橫跨近二世紀芳醇細緻的獨特風格。

在許多酒廠追求現代化的倉儲設備時，格蘭花格依然堅持鋪地式酒窖，讓酒液在最貼近風土的天然環境下雪莉桶存。追求極致的風味，講究的製酒工藝，創造橫跨近二世紀芳醇細緻的獨特風格，近5年更二度榮獲「蘇格蘭單一麥芽最佳酒廠」。

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