7-ELEVEN跨海聯名「加賀屋」推6款和食新品 全家5款蔬食清爽迎夏季

超商鮮食又有美味新選擇！7-ELEVEN「星級饗宴」瞄準喜愛品嚐日式風味料理的族群，首度與日本溫泉旅館的傳奇飯店，日本和倉溫泉「加賀屋」跨海聯名，初代總料理長親自造訪7-ELEVEN來台指導監製，運用能登半島美味的海鮮作為基底熬煮傳統白高湯，結合在地新鮮食材，共開發6款清爽鮮甜的道地和食料理，涵蓋主食、點心涼菜等類別，4月底前還有OPENPOINT APP 1點優惠加價購的超值嚐鮮價。

聯名系列商品均使用由總料理長監修的「加賀屋秘製白高湯」入菜，使用日本三大魚醬之一的能登半島魚醬，搭配嚴選多種海鮮、口感溫和鮮甜，運用在料理中能恰到好處的引出食材風味。其中最能品嚐到高湯經典風味的料理首推「加賀屋-海鮮炊飯飯糰」米飯烹調過程以能登魚醬油高湯與赤魷魚一同蒸煮，再將高湯拌入飯中，無論冷食或加熱後食用風味俱佳，經典重現傳統炊飯的極致美味。

另外還有雙主菜超澎湃的豪華海陸炊飯御膳，以及夏季開胃的胡麻味噌醬拌豆腐、唐揚雞等配菜。若想要大口品嚐秘製白高湯的美味，「魚介高湯牛肉烏龍麵」、「魚介高湯鮮蔬魚肉鍋」2款主食，讓大家輕鬆享受清爽鮮甜的日式海鮮料理風味。

迎接世界地球日，為鼓勵消費者響應減碳飲食，全家便利商店蔬食品牌「植覺生活」即日起也推出5款蔬食新品，首推「紅燒纖牛若風味燴飯」，鮮甜植物牛肉口感扎實軟嫩，搭配白蘿蔔、青江菜增加清爽度，令人胃口大開，另有「木須炒麵」及「鮮蔬水餃」可選擇；輕食部分則推出「香鬆地瓜握沙拉」與「香鬆起司蛋三明治」，皆使用酥脆的素香鬆入料，搭配地瓜與起司等配料，適合早餐及下午茶享用，滿足消費者全餐別、全素別需求