「華麗版」母親節蛋糕出列！7家星飯店限定 即起預購

母親節即將到來，各家星飯店端出「華麗版」母親節蛋糕，或攜手大師之作、或復刻經典甜品，或者取材當地、強調華麗而健康。以下盤點絕美造型之作，送禮絕對吸睛。

●台北晶華 攜手傳奇甜點大師

專為母親節打造的晶華XPierre Hermé「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，每組2,980元。圖/晶華酒店提供

台北晶華酒店今年特邀來自法國巴黎的傳奇甜點大師Pierre Hermé、限量推出全台獨賣的「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，其中，經典的Ispahan玫瑰覆盆子荔枝口味，是Pierre Hermé品嘗東歐保加利亞特色小吃後得到的靈感，杏仁蛋白餅是覆盆子和玫瑰花的結合，絲滑綿密的夾心則是由玫瑰、覆盆子、荔枝和奶油交織而成，荔枝的蜜香加上覆盆子酸香令味蕾驚艷，入口後尾韻所透出的玫瑰花香則讓人回味再三。

●台北遠東 4款浪漫粉嫩

台北遠東香格里拉則以精品高訂的質感、精心設計四款母親節限定蛋糕，包括以華麗花瓶造型加上粉嫩康乃馨鮮花裝飾的「馨之女王」，如寶石般閃亮、富含5種莓果的「藍寶石的獻禮」，夢幻花圈、色彩淡雅柔和的「茉莉夫人」，以及簡潔優雅的「紫薯芋您」長條蛋糕。以上皆需3天前預訂。

●麗緻坊 復刻經典「總統夫人」

麗緻坊母親節限定款「總統夫人」，延伸自20世紀法國艾麗榭宮致敬甜點，定價1,380元，即日起至5月12日，購買即贈草莓香緹。圖/麗緻餐旅集團提供

麗緻餐旅集團旗下麗緻坊今年推出兩款母親節蛋糕，限定款「總統夫人」源自於「總統巧克力」，透過法國料理教父Paul Bocuse與巧克力甜點大師Maurice Bernachon之手，於1975年艾麗榭宮午宴獻給總統，並以總統Président為名。即日起至5月12日，購買6吋「總統夫人」，即贈草莓香緹，兩款蛋糕皆為莓果滋味，如同母子連心；活動期間購買任一8吋蛋糕，贈麗緻坊宿‧美饌萬元券，適用於台北亞都麗緻大飯店客房、餐廳等多重禮遇。

●誠品行旅 洛神花酸甜入味

The Chapter Café於活動期間用餐滿額即贈6吋限定蛋糕，母親節當日前來用餐的母親更可現場體驗似顏繪藝術。圖/誠品行旅提供

誠品行旅The Chapter Café於活動期間用餐滿額即贈6吋限定蛋糕，母親節當日前來用餐的母親，可現場體驗似顏繪藝術。「花嶼之境」母親節限定蛋糕，選用來自台東太麻里鄉、素有「大地紅寶石」美稱的洛神花為主體，以酸甜爽朗的風味，向母愛致上最深的心意，4/19前預訂可享早鳥8折優惠。

●新竹豐邑喜來登 荔枝輕慕斯風味清爽

新竹喜來登即日起推出多款母親節蛋糕，4月底前預購再享88折優惠。圖/新竹喜來登提供

新竹豐邑喜來登於「大廳酒吧」也販售有多款母親節蛋糕，其中，「春日香荔」以綿密絲滑的荔枝輕慕斯及白桃香檳輕慕斯夾入莓果香檸果餡，口感層次豐富。另有濃醇黑巧克力搭配綿密鮮奶油「德式黑森林蛋糕」、新鮮甜脆綠葡萄結合清爽奶香布蕾蛋糕「綠葡萄布蕾蛋糕」及「北海道雙層起士蛋糕」等多款經典暢銷蛋糕。

●台中長榮桂冠 「買一捐一」送愛心

台中長榮桂冠酒店的「椒香草莓蛋糕」，8吋1,280元，酸甜嗆辣蹦出新滋味。圖/台中長榮桂冠提供

吃蛋糕也能獻愛心。台中長榮桂冠酒店再度舉辦「愛的蛋糕傳送計畫—買一捐一活動」，自即日起至5月12日，凡預購任一款母親節蛋糕，長榮將同時捐贈一顆蛋糕給弱勢家庭的母親，活動限量100顆，4月30日前預購享9折優惠。今年共推5款母親節蛋糕，除了保留人氣款「鮮奶油芒果蛋糕」，還有全新4款蛋糕，包括主廚首推創新款的「北海道香芋奶凍蛋糕」、「椒香草莓蛋糕」等。

●台南大員皇冠假日 草莓、巧克力各顯風情

台南大員皇冠假日酒店母親節蛋糕「濃情巧心」。圖/台南大員皇冠提供

台南大員皇冠假日酒店推住房專案、每房3,999元起，還有機會獲得「海洋拉娜」頂級保養品。289BAR也推出兩款母親節蛋糕，「草莓甜心」口味老少皆宜，「濃情巧心」則是濃郁有層次的巧克力風味，如同母親的濃情款款。