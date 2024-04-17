梅花糕、串串你都吃過嗎？ 在台灣爆紅的中國10大美食

你的最愛有進榜嗎？

隨著抖音、小紅書短片觀看人次提升，近年許多中國美食以黑馬之姿攻佔台灣人的心，不僅店面越開越多，夜市攤販小吃也漸漸增加，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出十大在台灣爆紅的台灣美食，快跟著《網路溫度計DailyView》一起蒐集吃貨清單吧！

image source: FB／好螺嗦螺螄粉 HAO LUO SUO

No.10 水果撈

隨著夏天的到來，五彩繽紛的水果撈很適合拿來消暑，各式各樣的水果和西米露等配料，最後加入牛奶、酸奶（優格）、椰奶等，做起來相當簡單，不僅拍照起來好看也相當美味，成為不少女孩夏日必吃的甜點之一。

隨著近期水果撈的爆紅，不少飲料店也推出水果撈系列，像是「初韻TrueWin」去年就推出「滿杯草莓酸奶水果撈」等，吸引不少人嘗鮮，網友形容「拍照起來很好看，而且喝完會有飽足感」、「吃下去清爽沒有什麼負擔，還蠻好吃的」、「不止冰冰涼涼的，能夠消暑，因為是酸奶還有消化的效果在」。

No.9 梅花糕

梅花糕是來自中國江南地區的美食，據傳最早源自於明朝，到了清朝成為著名的傳統特色糕點，之後在乾隆皇帝下江南時，見其形貌如梅花般色澤誘人，因而名為「梅花糕」。

梅花糕特製的粉漿是由麵粉、米粉等４到５種配方製成，接著塞入內餡，主要有紅豆、芋泥2種口味；再撒上小湯圓、玉米粒、堅果、紅棗、黑白芝麻等配料，吸引不少民眾嚐鮮，「看起來超可愛，趁熱吃的口感很特別，整體吃起來軟糯軟糯的」、「有獨特的香味，甜甜的」、「外型超級可愛吸睛」。

No.8 麻辣乾鍋

麻辣乾鍋也是四川的特色菜之一，不同於滾、燙、熱、辣兼具的麻辣火鍋，麻辣乾鍋，保留了麻辣的口感，但因為是乾的，只會有少量的湯汁，吃起來較沒有那麼刺激，但仍有香脆的麻辣香氣。

在夏天，不少喜愛麻辣口感的人，也會選擇吃麻辣乾鍋取代麻辣火鍋，「很喜歡吃辣，但在夏天的會燥到不行，所以會比較喜歡吃乾的」、「吃麻辣乾鍋超級適合配上啤酒」、「吃起來更爽口，但又可以吃到麻辣的麻、香、辣，對喜歡辣的人來說是最佳選擇之一」。

No.7 煎餅果子

來自天津的小吃，煎餅果子在獨特的餅皮上打入雞蛋，並加入各種肉類、青菜等食材，塗抹甜麵醬、辣醬後，再放進餜篦（薄片狀果子）包裹起來，就是好吃的煎餅果子，好吃程度到天津市甚至還把煎餅果子列入非物質文化遺產名錄中。

煎餅果子來到台灣之後，也隨台灣人的口味做調整，有甜的香蕉巧克力口味，還有鹹的爆漿起司、北京烤鴨等口味，「煎餅果子真的好吃，而且吃起來超有飽足感、超大一份」、「除了好吃，也很喜歡看製作過程，好療癒」。

No.6 冰粉

源自於中國雲貴川一帶的「冰粉」，在中國是價格相當親民的日常小吃，冰粉是用「冰粉子」製成，吃起來滑溜滑溜，口感類似於愛玉，雖然本身是無色的，但淋上紅糖水、山楂片、花生、果乾等配料後，顏色相當鮮豔，吃起來還能消暑解熱，成為夏日必吃的消暑聖品。

冰粉也開始在各大夜市和美食街出現，「冰粉很適合在夏天吃，冰冰涼涼的口感，不只解熱也能解膩」、「台灣版的冰粉還會加湯圓、蒟蒻等，比較符合台灣人口感」、「吃起來跟愛玉很相似」。

No.5 肉夾饃

有中式漢堡之稱的「肉夾饃」，是起源於秦始皇時代的陜西小吃，用乾烙之後的燒餅，加上剁碎後的紅燒肉和香菜、蔥等配料，吃起來外酥內嫩，但因為外型相當像刈包，被某些網友笑稱是「酥皮刈包」。

近期肉夾饃也開始在各大夜市中出現，不過一份就要價95元的價格，引起網友們熱議「這樣一個要95真的很不值得」、「重點是沒什麼料，吃刈包真的划算很多」、「除非真的很喜歡吃酥皮，不然吃刈包就好，至少肉很大塊，料很足」、「在中國吃過好吃很多」。

No.4 串串

源自於四川的串串，其實就是麻辣火鍋的吃法之一，用竹籤把各種肉、蔬菜、海鮮串成一串一串，再一起放進火鍋中煮熟，之後再沾上調味醬料享用，份量不會太多，加上有別與以往的火鍋吃法，讓串串在台灣爆紅，成為不少人都想嚐鮮的美食之一。

串串每串的價格普通較為平價，加上小份量的優勢，深得老饕喜愛「最喜歡跟朋友一起擼串串，食量不大吃起來很剛好」、「這樣煮方便很多，吃起來超讚」、「吃完看老闆數竹籤也很有趣」、「但食量大的人，會不小心爆預算」。

No.3 魔芋爽

「魔芋」在中國有「蒟蒻」之意，但實際上魔芋爽並不是蒟蒻，而是以魔芋粉、澱粉等成分仿造蒟蒻的口感製成，再加上大量調味料及添加物，變化出各種不同的口味，為中國人相當喜愛的零食之一，因為外型和毛肚相似，也會有人稱為「素毛肚」。

魔芋爽雖然受到不少台灣人喜愛，但因為成分的緣故，引起民眾們反對進口以及販賣，甚至有師長禁止學生使用，「魔芋爽納含量超高、充滿元素週期表的零食，建議少吃」、「成分很多又很雜，加了很多人工的東西，吃完要去預約洗腎了吧」。

No.2 螺螄粉

螺螄粉為廣西柳州特有的米粉，不同於台灣的米粉較為粗，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹等配料後，湯底大多是石螺為原料或是豬骨配上香料熬製而成，因為酸筍的緣故，獨特的臭味加上酸酸辣辣的口感，讓不少人相當喜愛。

近幾年螺螄粉擄獲不少人的喜愛，全台的螺獅粉店如雨後春筍般一間接一間的開，「螺螄粉真的很好吃，每週都一定要吃」、「現在雙北越來越多間螺螄粉店，雖然聞起來很臭，但真的很好吃」、「跟臭豆腐一樣有一股魔力，尤其是酸筍一定要加，酸筍就是螺螄粉的靈魂」。

No.1 酸菜魚

酸菜魚起源於重慶，主要以泡椒、辣椒及花椒調味，並加入高湯、酸菜以及魚片一起燉煮，並在最後淋上熱油，還能加入腐皮、魚皮、各種蔬菜等配料，酸酸辣辣的口感，相當開胃，配飯更是絕配。

近期，台灣各地也越來越多酸菜魚店，每天都吸引相當多的排隊人潮，也在網路上引起熱議，「真的是每一間酸菜魚都要排隊，但真的好好吃」、「刁民帶起的熱潮，那時候都要排好幾個小時」、「現在真的越開越多家，重點是每一家還是超多人在排隊」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月11日至2024年04月09日，共1年。

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