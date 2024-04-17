高雄萬豪、洲際酒店聘星馬名廚 享南洋美食不用出國

南洋料理酸酸辣辣超級開胃，椰奶和香料入菜，更征服不少饕客味蕾，高雄萬豪酒店及洲際酒店近來不約而同禮聘星馬名廚來台，推出道地星馬美食，民眾不用飛出國，就能獲得滿足。

高雄萬豪酒店豪享自助餐廳春季餐飲主題為「舌尖上的星國之旅」，以新加坡餐飲文化為主，集結獅城特色料理供國人享用。酒店禮聘星馬名廚李國祥，以台灣食材融合酸、甜、香、辣等多重調味，將海南雞飯、肉骨茶等新加坡美食上桌，美味令人垂涎。

豪享自助餐廳即起新設新加坡美食專區，輪番推出道地獅城美食。「海南雞飯」被譽為新加坡國菜，李國祥指這道名菜選用自然放牧的玉米雞浸泡香料蒸煮，並以滾水及冷水反覆交替，猶如「洗三溫暖」，肉質才能緊緻彈牙，而搭配的米飯則是浸泡斑蘭葉、雞高湯、雞油及多種辛香料達40分鐘的泰國長米，鮮濃可口。

另道肉骨茶則加入八角、桂皮、川弓、杞子、陳皮及丁香等十數種中藥材與香料熬煮茶湯，再加入肥嫩五花肉與排骨，口感溫潤。經典小吃「香蕉班戟」則將煎至金黃絲薄的捲餅包裹旗山盛產的香蕉製成。

高雄洲際酒店2樓好客南洋餐廳近期推出亞洲風味下午茶，迎來擅長亞洲各地風格料理的新任主廚黃志偉（Wee），他曾在檳城香格里拉度假酒店、AQUA TERRACE PENANG擔任行政總廚，中、西餐飲實戰經驗超過20年。

雙人下午茶套餐包含「好客街邊小食籃」小金球馬來風味酸辣沙拉、烏達烏達、好客沙嗲烤串，「好客三層珍寶盒」的四喜燒賣、花素蒸餃、咖哩雞肉、軟網煎餅、迷你炸豆腐、芒果莎莎醬，「好客經典甜品盒」的咖椰醬吐司、斑斕椰絲球、豆沙荷花酥、炸香蕉球、迷你紅薯甜甜圈。

客人亦可單點蝦醬脆皮雞、巴東牛肉配抓餅等經典東南亞小吃，原汁原味重現星馬人文風情。有趣的是，這款下午茶使用「Tingkat」便當盒，為下午茶增添文化深度。