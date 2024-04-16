Bar Pine 松聯名法國香氛 演繹跨界靈動風味

擅長將台灣食材融入調酒創作的設計酒吧「Bar Pine 松」，與法國香氛品牌MATIERE PREMIERE攜手，期間限定推出2款以 MATIERE PREMIERE經典香水作品為靈感的同名調酒。包含揉合輕盈草本柑橘風味、土壤清新氣息與雪莉酒的「香櫞古龍（Cologne Cedrat）」；以及完美調和細膩木質、辛香料風味等豐實層次，並以煙燻調作為尾韻的「獵鷹皮革（Falcon Leather）」。聯名調酒自即日起至5月31日於Bar Pine松獨家供應，活動期間點購單杯調酒即贈送MATIERE PREMIERE淡香精體驗禮2.5毫升噴式針管，氣味隨機贈送，數量有限，贈完為止。

Bar Pine松主理人暨調酒師侯絮銨（Ariel）認為，「風味， 來自生活中的記憶」，此次與MATIERE PREMIER聯手，將跨越感官藩籬的嗅覺、味覺、視覺結合，以香氛所演繹的浪漫靈動場景作為發想起點，轉譯成為風味和諧同時層次豐厚的調酒，締造充滿驚喜的品飲體驗。

「香櫞古龍」聯名調酒使用帶有森林系及白樺木調性的 芬蘭琴酒 KYRÖ gin 為主要基酒，香櫞柑橘帶有輕盈且特殊的草本柑橘風味，並以台灣本土芭樂葉演繹香櫞古龍淡香精 所蘊含的土壤氣息，輕盈卻奔放的佛手柑及雪莉酒為主角香櫞柑橘完美收尾。

「獵鷹皮革」聯名調酒以充滿木質調及煙燻調性的獵鷹皮革淡香精視為主要靈感來源，採經典調酒Americano作為搭配調酒的發想架構，使用輕發酵卻帶有細膩木質調及蜜餞香氣的壽眉白茶，搭配果酸明顯的Dry vermouth延續獵鷹皮革中層次明顯 的白樺木，並以無花果葉及樹脂的乳香、草本調性延續番紅花的土質及辛香料風味，最後以白可可的圓潤甜香為獵鷹皮革的煙燻後味收尾。以此杯苦甜 且輕爽的調酒與獵鷹皮革淡香精的成熟穩重相互碰撞及致敬。