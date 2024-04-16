母親節獻上「可以喝的香水」 路易十三迷你瓶

路易十三是一種凝聚時間的芬芳，對女性而言，亦有「可以喝的香水」（Drinkable Perfume）美譽。今年母親節，以象徵永恆時光的路易十三作為母親節佳禮，時時刻刻對至親表達無限愛意，與至親一同品味世紀芬芳。

路易十三自1874年以來，100%只採用法國大香檳干邑地區最中心地帶白玉霓品種葡萄，150年來集結歷代釀酒大師的畢生傑作調合而成，經過歲月的淬鍊，擁有「烈酒之王」、「瓶中世紀」的美稱，其經典酒瓶自1936年開始使用水晶打造瓶身，皆由技藝精湛的水晶匠人人工吹製，並將工藝代代相傳。其精妙的花紋和神奇的魔力一直被延續到今天，鳶尾花紋飾象徵著鐫刻進水晶瓶深處的皇家血統。路易十三能帶來一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴，散發著沒藥、蜂蜜、乾燥玫瑰、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果。

每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配，嚴選最古老且最優質的生命之水釀造而成。如今，現任首席釀酒大師巴蒂斯特．盧瓦索（Baptiste Loiseau）悉心甄選出最優質的生命之水，並將其傳承給接班人，繼續路易十三的百年陳釀之旅。

路易十三已推出50毫升、0.7公升、1.5公升、3公升、6公升甚至到9公升的水晶瓶。每一瓶路易十三的瓶身皆為手工製作難度甚高，每年產量有限，6公升裝的Mathusalem系列年產量僅全球限量45瓶，即為最高等級精品與工藝的極致體現。