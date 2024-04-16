廉航搭一次就後悔？ 他飛北海道「苦撐4小時」曝慘痛經歷：還沒便宜多少

不少人喜愛出國旅遊，為了省點機票錢，往往會選擇搭乘廉航。不過，就有一名網友在PTT發文分享，近期去日本北海道旅遊，搭乘廉航飛了4個多小時，卻因機上硬體設備差體驗不佳，更為了上廁所克難排隊，慘痛經歷讓他不禁直呼「搭了一次就後悔了，算正常嗎？」

原PO表示，近日從台北飛北海道搭了4個多小時的飛機，飛行期間不僅沒東西吃、沒電影看，座位還超小，且皮椅又硬又難坐。加上機上只有兩個廁所，導致一堆人都在排隊，整個過程超克難「累都累死了」，重點是還便宜沒多少錢。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「現在飛日本的廉航根本沒省多少，沒事找事而已」、「正常。加上買行李空間的錢，根本便宜沒多少」、「在台灣還搭廉航喔，價格根本差沒多少」。對此，不少內行認為，除非和傳統航空價差高於5千元，才會考慮搭乘廉航，「省超過5000（元）才會搭」、「差5000（元）以上才會想搭，不過我是沒搭過」。

然而不僅僅是價格，網友是否願意搭乘廉航，「飛行時間」也是考量的因素之一，「3小時以內才搭廉航」、「廉航飛行時間不要超過2小時，不然真的是折磨」、「1、2小時的就可搭廉航」、「超過2小時還是不要搭廉航」。

不過，部分網友則持不同看法，「廉航飛日本含行李，現在價差大概3至5千（元）。不想吃飛機餐、對座位也沒特別要求還是划算」、「想省錢的坐得很開心啊，各取所需」、「還好吧，睡個覺起來（就）差不多了，一堆養尊處優的人」。