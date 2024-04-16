致敬永恆大都會 Harry Winston推新款紐約系列頂級珠寶

一座偉大的城市，永遠從建築、結構、生活方式帶給人無窮的靈感啟發。1932年成立於紐約的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），近日集結了New York系列下的八個子系列，向紐約這坐永恆的大都會致意，同時探索著品牌創辦人海瑞溫斯頓先生曾留下的風格印記，閃耀、時髦、熱力四射。

八個子系列包含有Brownstone、Central Park、City Lights、Eagle、Graffiti、Fifth Avenue、Manhattan Adornment，以及718 Marble Marquetry。其中全新的Brownstone系列頂級珠寶是從紐約上西城的赤褐色砂石建築（Brownstone）得到靈感，推出四款新作，重現建築結構體立面的狹長、優渥與餘韻；全新的Manhattan Adornment系列頂級珠寶則從曼哈頓的裝飾藝術與五光十色得到啟發，大量運用如海藍寶石、粉紅剛玉、祖母綠、沙弗萊石、黃鑽等有色寶石、貴重寶石，重現曼哈頓街頭隨處可得的藝術感受。同樣為全新的兩款Graffiti胸針則還原了蘇活區的活潑、明亮生活風格，胸針其中一款鑲嵌總計200多顆圓形明亮式切工鑽石，另一款則運用粉紅剛玉和帕拉伊巴碧璽，並將品牌首字母的H、W，以帶有街頭感的形式輕快演繹。