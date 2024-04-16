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致敬永恆大都會 Harry Winston推新款紐約系列頂級珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓近日集結New York系列下的八個子系列頂級珠寶，以手繪感的插畫搭配珠寶，向紐約這座永恆大都會致意。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓近日集結New York系列下的八個子系列頂級珠寶，以手繪感的插畫搭配珠寶，向紐約這座永恆大都會致意。圖／Harry Winston提供

一座偉大的城市，永遠從建築、結構、生活方式帶給人無窮的靈感啟發。1932年成立於紐約的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），近日集結了New York系列下的八個子系列，向紐約這坐永恆的大都會致意，同時探索著品牌創辦人海瑞溫斯頓先生曾留下的風格印記，閃耀、時髦、熱力四射。

八個子系列包含有Brownstone、Central Park、City Lights、Eagle、Graffiti、Fifth Avenue、Manhattan Adornment，以及718 Marble Marquetry。其中全新的Brownstone系列頂級珠寶是從紐約上西城的赤褐色砂石建築（Brownstone）得到靈感，推出四款新作，重現建築結構體立面的狹長、優渥與餘韻；全新的Manhattan Adornment系列頂級珠寶則從曼哈頓的裝飾藝術與五光十色得到啟發，大量運用如海藍寶石、粉紅剛玉、祖母綠、沙弗萊石、黃鑽等有色寶石、貴重寶石，重現曼哈頓街頭隨處可得的藝術感受。同樣為全新的兩款Graffiti胸針則還原了蘇活區的活潑、明亮生活風格，胸針其中一款鑲嵌總計200多顆圓形明亮式切工鑽石，另一款則運用粉紅剛玉和帕拉伊巴碧璽，並將品牌首字母的H、W，以帶有街頭感的形式輕快演繹。

此外如Central Park是以每年約有近3,750萬人參觀的中央公園為靈感，無論是Central Park祖母綠鑽石戒指或Central Park Mosaic鑽石耳環，都在色彩上輝映了中央公園的樹海綠蔭，City Lights則從光線勾勒出的曼哈頓天際線得到啟發，Eagle出自中央車站（Grand Central Depot）的雄鷹標誌，Fifth Avenue致敬品牌的第五大道旗艦店，而718 Marble Marquetry則從品牌工坊內黑白大理石裝飾的形式再「轉譯」，將藍寶石、粉紅剛玉、錳鋁榴石和紅寶石，均以鑽石點綴，復將紐約源源不絕的飽滿能量，斑斕夢幻再現。

海瑞溫斯頓New York系列City Lights彩寶鑽石耳環，重現了百老匯華燈初上時的華麗、古典和藝文氣息。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列City Lights彩寶鑽石耳環，重現了百老匯華燈初上時的華麗、古典和藝文氣息。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新New York系列Manhattan Adornment頂級珠寶耳環，大量運用祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石，重現曼哈頓的裝飾藝術風格。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新New York系列Manhattan Adornment頂級珠寶耳環，大量運用祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石，重現曼哈頓的裝飾藝術風格。圖／Harry Winston提供
Brownstone系列祖母綠與藍寶石項鍊和耳環，致意紐約上西城的赤褐色砂石建築（Brownstone）的面，優渥且優雅。圖／Harry Winston提供
Brownstone系列祖母綠與藍寶石項鍊和耳環，致意紐約上西城的赤褐色砂石建築（Brownstone）的面，優渥且優雅。圖／Harry Winston提供
Harry Winston品牌首字母縮寫的H與W，被以粉紅剛玉和帕拉伊巴碧璽鑲嵌，形塑出Graffiti胸針，更有街頭塗鴉感的活力青春。圖／Harry Winston提供
Harry Winston品牌首字母縮寫的H與W，被以粉紅剛玉和帕拉伊巴碧璽鑲嵌，形塑出Graffiti胸針，更有街頭塗鴉感的活力青春。圖／Harry Winston提供
New York系列的718 Marble Marquetry藍寶石鑽石項鍊，運用兩種貴重寶石的交錯鑲嵌，展現如工坊中的黑白馬賽克地磚。圖／Harry Winston提供
New York系列的718 Marble Marquetry藍寶石鑽石項鍊，運用兩種貴重寶石的交錯鑲嵌，展現如工坊中的黑白馬賽克地磚。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列Central Park Mosaic鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列Central Park Mosaic鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供

珠寶 鑽石

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