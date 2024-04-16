劍橋教授創立Sparxell 用植物纖維素研發環保無毒染劑

從時尚、美妝到裝潢產業，要能夠出現多樣化的顏色，都得透過各種染劑製成，但過往染劑的製程中，大量採用化學物質製成，會環境有極大影響。而由英國劍橋大學兩位教授，包括Benjamin Drogue、Silvia Vignolini創辦的新創公司Sparxell，從植物纖維素，發現能夠產生出鮮艷色彩的方式，且植物纖維素來源是可從廢棄回收物中提煉，生產的染劑無毒，且可以生物分解，降低對於環境的影響，也是純素的染劑，最近在新一輪的募資中，獲得萊雅集團、眾多基金與品牌等的投資。

Sparxell創立於2022年，由劍橋大學教授創立，因此員工中也有不少劍橋的科學家，創辦人Benjamin Droguet表示，傳統的化學染劑，從製造到廢棄處理，都對於環境有很大的影響，根據統計，目前染色過程中，使用超過1萬種的化學用品，而紡織業過往製造有顏色的布料，根據統計，有150萬頓的有毒廢水污染環境。

但各產業對於鮮豔顏色仍有需求，而Sparxell就從植物纖維素中，發現可以複製鮮豔色彩的方式，過程可再生、可降解、不含毒素，Benjamin Droguet指出，目前使用的植物性材料，是在當地種植與採購，並重新改造顏色的製造方式，還能減少運輸排放，而生產出的染劑，可以運用在化妝品、各種紡織品染色、油漆與各種顏色的包裝上。