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劍橋教授創立Sparxell 用植物纖維素研發環保無毒染劑

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
由劍橋大學教授創立的Sparxell，以無毒純素染劑，獲得萊雅集團的投資。圖／摘自Sparxell官網
由劍橋大學教授創立的Sparxell，以無毒純素染劑，獲得萊雅集團的投資。圖／摘自Sparxell官網

從時尚、美妝到裝潢產業，要能夠出現多樣化的顏色，都得透過各種染劑製成，但過往染劑的製程中，大量採用化學物質製成，會環境有極大影響。而由英國劍橋大學兩位教授，包括Benjamin Drogue、Silvia Vignolini創辦的新創公司Sparxell，從植物纖維素，發現能夠產生出鮮艷色彩的方式，且植物纖維素來源是可從廢棄回收物中提煉，生產的染劑無毒，且可以生物分解，降低對於環境的影響，也是純素的染劑，最近在新一輪的募資中，獲得萊雅集團、眾多基金與品牌等的投資。

Sparxell創立於2022年，由劍橋大學教授創立，因此員工中也有不少劍橋的科學家，創辦人Benjamin Droguet表示，傳統的化學染劑，從製造到廢棄處理，都對於環境有很大的影響，根據統計，目前染色過程中，使用超過1萬種的化學用品，而紡織業過往製造有顏色的布料，根據統計，有150萬頓的有毒廢水污染環境。

但各產業對於鮮豔顏色仍有需求，而Sparxell就從植物纖維素中，發現可以複製鮮豔色彩的方式，過程可再生、可降解、不含毒素，Benjamin Droguet指出，目前使用的植物性材料，是在當地種植與採購，並重新改造顏色的製造方式，還能減少運輸排放，而生產出的染劑，可以運用在化妝品、各種紡織品染色、油漆與各種顏色的包裝上。

為了讓Sparxell能快速成長與開發，日前進行融資，首輪獲得320萬美元投資，由萊雅集團為主要投資者的Circular Innovation Fund創投基金，就名列投資者之中，據外電報導，萊雅希望Sparxell的染料，未來能運用在化妝品、護膚品與防曬乳上，減少對於環境的危害。其他包括Future Communities Capital等眾多重視永續環保的基金與投資者，也都加入投資行列。

Sparxell從植物中提煉出纖維素，製作出純素無毒的染劑。圖／摘自Sparxell官網
Sparxell從植物中提煉出纖維素，製作出純素無毒的染劑。圖／摘自Sparxell官網

劍橋 化妝品

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